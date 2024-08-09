Bakan Fidan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Soykırım davasına müdahil olun

Bakan Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimoviç ile basının karşısına çıktı. Fidan, Gazze'deki katliama dikkat çekip dünyayı soykırım davasına müdahil olmaya çağırdı.

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Türkiye, soykırım davasına müdahil oldu! İsrail yaptıklarının hesabını verecek!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul'da bir araya gelerek basının karşısına çıktı.

Toplantıda ilk sözü alan konuşan Fidan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına değindi ve şunları söyledi:

İsrail Filistin ihtilafının iki devletli adil bir çözüme kavuşturulması için çabalıyoruz.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır.

Dünyayı İsrail soykırım davasına müdahil olmaya davet ediyoruz. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli.

IRAKLI BAKANLAR TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Fidan, sorulan soru üzerine Irak'la ilişkilere de değinip şu ifadeleri kaydetti:

Irakla devam eden ilişkilerimizi kurumsallaştırma çabalarımız devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından imzalanan anlaşmalarla ilgili planlamalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlar Türkiye'de toplanacak. Alınan stratejik kararlar görüşülecek.

Kararların nasıl ilerlediğini gözden geçireceğiz.