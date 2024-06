Belediye meclisinde Yeşilçam filmlerini aratmayan anlar: 'Kim bu Candaroğlu' dediği sırada içeri girdi ve...

Çanakkale'nin Lapseki Belediyes'nde Yeşilçam filmlerini aratmayacak anlar yaşandı. Toplantı sırasında AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e ilçede her şeye müdahale ettiği iddia edilen Candaroğlu'nun kim olduğunu sordu. Tam o sırada Erdem Candaroğlu kapıyı vurarak, meclis toplantısına "Benim Candaroğlu" diyerek girdi. Genç ise, "Senin görevin ne?" diyerek karşılık verdi. Tartışma büyümeden sonlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı ilginç anlara sahne oldu. Toplantı bitime yakın ‘Candaroğlu kim?' tartışması çıktı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu‘nun kim olduğunu, Belediye Başkanı'nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvede insanların 'Randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu içeri almıyor' dediğini aktararak, 'Kim bu Candaroğlu' diyerek Başkan'dan açıklamasını istedi.

Bu sırada kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu, AK Partili Meclis Üyesi Hakan Genç'e, ‘Benim Candaroğlu' dedi. Diğer meclis üyelerinin Erdem Candaroğlu‘nu dışarı çıkarmasıyla tartışma büyümeden son buldu.

'HER ŞEYE MÜDAHALE EDİYOR'

Yaşanan olayın ardından AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, şunları söyledi:

“Belediye Meclis toplantısı bitmeye yakın kendim de esnaf olduğum için işyerimin yanındaki kahvehaneyi ziyaret ettim. Bu herkesin konuştuğu bir konu. Vatandaşlar, ne zaman Başkan'dan randevu almak istesek Erdem Candaroğlu telefonu açıyor. "Ya randevu veriyor yada sonraki zamanlara aktarıyor" diyor. Sabah işyerime vatandaşlar geldiler. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili bir problem vardı. Her zaman Başkanın yanında, her şeye müdahale ediyor. Ben de ne vasıfta olduğunu sordum. Görevi nedir, ne amaçla devamlı sizin her şeyinize o bakıyor diye.

Dışarıdan büyük bir öfke ile kapıya yumruk atarak girdi, "Erdem Candaroğlu benim" dedi. Ondan sonra arkadaşlar onu dışarı çıkardı. Bu bir meclis toplantısı, meclis Lapseki'nin namusudur. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başkan ise sessiz kaldı. Bir şey diyemedi. "Arkadaşım" dedi ama yani hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı olmayan adamın orada gezmesi doğru değil. İlk defa mecliste böyle hiç tasvip etmediğim olaylar oldu. Yakıştıramadım."

İYİ PARTİLİ BAŞKANA TEPKİ

AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, Erdem Candaroğlu ile Belediye Meclis toplantısında yaşadığı tartışma sonrası konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Tartışmanın ardından AK Partililer dün Lapseki Belediyesi önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, meclis toplantısına vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu‘na ve bu olaya tepkisiz kalan İyi Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e tepki gösterdi.

AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Hasan Engin'in de hazır bulunduğu basın açıklamasında AK Parti Lapseki Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Filiz Özer Teoman yaptığı açıklamada bu davranışın takdirini Lapseki halkına bıraktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere seçim biteli 2 ay oldu. Milletimizin takdiri baş göz üstüne. Lapseki'mizin vermiş olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Bizler de verilen görevler çerçevesinde geçtiğimiz 2 aylık zaman zarfı içerisinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve tepkileri belediye meclisinde aktarmaya devam ediyoruz. 7 Haziran 2024 tarihinde Belediye meclisinde halka açık ve canlı yayınlarla seyir eden meclis toplantısında öncelikle toplumsal değerleri hiçe sayarak, siyasi nezaketinde içerisinde yer almayan bir şekilde toplantının nizamı bozulmuştur.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu hareketle Lapseki Belediye meclisi itibar kaybına uğramıştır. Ama en üzücü olan da seçimlerin gerçek tarafı olan seçmene hakaret edilmekte. İşleyiş aksatılmakta ve hiçbir etik anlayışına sığmayacak tavırlar takınılmaktadır. Kuruluşundan bu yana Lapseki'miz de ve belediyemizde bu tür hareketlere hiçbir belediye başkanı tarafından müsaade edilmediğini tüm Lapseki halkı bilmektedir. Lapseki halkı adına şuursuzca yapılan bu hareketin hesabının sorulması için gerekli kurum ve kuruluşlara şikayetlerde bulunacağız. Konunun da takipçisi olacağız. Takdir Lapseki halkınındır."