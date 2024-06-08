Çanakkale ölümcül yolculuk! Bir motosiklet dört insan

Çanakkale'de motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yaptığı ölümcül yolculuk yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yalnızca motosiklet sürücüsünün kask takması dikkat çekti.

Çanakkale'nin Troya Caddesi'nde bir aile, tek bir motosiklet üzerinde seyir halinde görüldü. Adeta ölüme davetiye çıkarılan yolculukta 2'si çocuk 4 kişi yer aldı. Hayrete düşüren görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE'DE ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARAN YOLCULUK

Çanakkale'de iki kişilik motosiklete 2'si çocuk 4 kişi bindi. Troya Caddesi üzerinde 2 kişilik motosiklete 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. Motosiklete binen 4 kişiden sadece motosiklet sürücüsünde kask olması dikkat çekti. Çocuklardan biri sürücünün önüne ayakta dururken, diğer çocuğun ise erkek ile kadının arasında koltukta oturarak gittiği görüldü.

Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletteki 4 kişi hiçbir şeye aldırmadan yollarına devam etti.