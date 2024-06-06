Beştepe'deki ziyaret sonrası Akşener'in ilk işi Dervişoğlu'nu aramak olmuş! Görüşmede neler konuşuldu?

Erdoğan-Akşener görüşmesinin perde arkası: "Akşener bir şeye kızmış, tesadüf değil"

Erdoğan-Akşener görüşmesinin perde arkası: "Akşener bir şeye kızmış, tesadüf değil"

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden önce ve sonra kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Dervişoğlu, görüşmede genel olarak Türkiye'yi konuştuklarını aktarıp "Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar" diye konuştu. "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini ifade etti.

Dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener buluşması yaşandı. Yaklaşık 40 dakika süren sürpriz görüşmenin içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken gözler İyi Parti'ye çevrildi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir canlı yayında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in görüşmeyle ilgili kendisini bilgilendirdiğini söyleyen İyi Parti lideri şöyle konuştu:

Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İDDİALARINA CEVAP

"Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Dervişoğlu, buna ihtimal vermediğini söyledi.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Erdoğan-Akşener görüşmesi Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün TGRT Haber'de sunduğu Medya Kritik programında da masaya yatırılmış TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise şu yorumu yapmıştı:

Akşener kurultaydan sonra partiden kendini soyutlamıştı ve telefon numarasını bile değiştirdiği söyleniyordu. Ben Akşener'in bir görev üstleneceğini düşünmüyorum ama daha farklı şekilde kameralar önünde göreceğiz. Erdoğan yeni bir oyun kuruyor.

Görüşme Akşener tarafından geldiği yönünde bilgi var. Akşener'in çevresi randevu talebinin kimden geldiğinin pek bir öneminin olmadığını söylüyor.

Erdoğan-Akşener görüşmelerinin devam edeceği bilgisi de var. Görüşmede subliminal mesajlara da bakıyoruz. Sarı saçlarının yanı sıra, Akşener'in iki gün önce katıldığı cenaze programında İyi Parti logosu vardı. Ama bugünkü görüşmede parti rozeti yoktu.