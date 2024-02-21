BTP'nin İstanbul adayı 25 yaşındaki hukukçu Cihan Erdoğanyılmaz oldu

BTP lideri Hüseyin Baş, partisinin İstanbul adayının 25 yaşındaki hukukçu Cihan Erdoğanyılmaz olduğunu duyurdu. Baş'ın teknoloji gurusu olarak tanıttığı Erdoğanyılmaz, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda "Partime, beni ve ülkemizin dört bir yanından birçok genci aday göstererek imkan sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul adayı, 25 yaşındaki genç hukukçu Cihan Erdoğanyılmaz oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğanyılmaz'ı "Teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç" sıfatlarıyla tanıttı.

Baş, paylaşımında şunları yazdı:

Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum.

Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız.

Cihan sana emanet İstanbul.

ERDOĞANYILMAZ'DAN ADAYLIK PAYLAŞIMI

Adaylığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan Cihan Erdoğanyılmaz şu ifadeleri kaydetti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere emanet ettiği cumhuriyetimizin kazanımlarının bir bir elden çıkartılmasına, ülkenin ve gençlerin büyük bir karanlığa ve umutsuzluğa gömülmesine yıllardır büyük bir üzüntüyle şahit olduk. İktidar ve muhalefet, siyasi rant kavgasına düşerek asli vazifesini unutmuştur. Şehrimiz ve ülkemiz, onları bu hale getirenlere bırakılamayacak kadar kıymetlidir.

Yaklaşan büyük İstanbul depremi, teknoloji devrimini kaçırmak üzere olmamız ve ekonomik bağımsızlığımızın tehlike altına girmesini de düşündüğümüzde birinci vazifemiz olan Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevimizi yerine getirmek bizim için artık tarihi bir sorumluluktur. Genel başkanımıza ve partimizin yetkili organlarına, bu sorumluluğun gereklerini yerine getirebilmemiz adına, beni ve ülkemizin dört bir yanından birçok genci aday göstererek imkan sağladığı için teşekkür ediyorum.