CHP'de gözler İstanbul'da! İşte kulislerde konuşulan ilçe adayları

15 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:14

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mansur Yavaş’ın Ankara, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul, Mustafa Bozbey’in Bursa, Ahmet Akın’ın ise Balıkesir'den aday gösterileceğini açıkladı.

Öte yandan CHP'nin İstanbul ilçe belediyeleri için belirlediği adaylar da netleşmeye başladı. Bazı ilçelerde mevcut isimlerin devam ettiği gözlenirken, birçok ilçede yeni adaylar öne çıkıyor.

İşte öne çıkan bazı ilçe adayları:

- Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş

- Ataşehir: Onursal Adıgüzel

- Bakırköy: Ertan Yıldız

- Beşiktaş: Rıza Akpolat

- Beylikdüzü: Murat Çalık

- Beyoğlu: İnan Güney

- Büyükçekmece: Hasan Akgün

- Çatalca: Erhan Güzel

- Esenyurt: Ali Gökmen

- Eyüpsultan: Bülent Özmen

- Fatih: Mahir Polat

- Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

- Güngören: Temel Akkoç

- Küçükçekmece: Kemal Çebi

- Maltepe: Deniz Erzincan

- Silivri: Doruk Bulut

- Sultanbeyli: Ayhan Koç

- Şişli: Emrah Şahan

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİ SABİT KALDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kulislerde konuşulanlara göre, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki adaylar sabit kalırken, diğer ilçelerde değişiklikler yaşanacak. Listede dikkat çeken isimler, 1 Aralık'ta istifa eden Onursal Adıgüzel, Sinem Dedetaş, Mithat Bülent Özmen, Mahir Polat, Ayhan Koç, Emrah Şahan gibi isimlerdir.

İstanbul'daki kazanmaya yakın ilçelerde aday profillerini belirlemek için dört şirketin gerçekleştirdiği anket araştırmalarının, aralık ayının sonunda sonuçlanması bekleniyor.