CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları

14 Aralık 2023 20:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 21:08

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 5 adayını açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları...

CHP'DE 3 BAŞKAN YENİDEN ADAY OLDU

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu’da da Tanju Özcan tekrar aday gösterildi. Balıkesir’de Ahmet Akın aday gösterilirken Bursa’da da Mustafa Bozbey ilan edildi.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Parti Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başkanlarımızı tebrik ederiz. GENÇLERLE BİRLİKTE YENİDEN ZAFERE!" ifadeleri kullanıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul- Ekrem İmamoğlu

Ankara- Mansur Yavaş

Bursa- Mustafa Bozbey

Bolu- Tanju Özcan

Balıkesir- Ahmet Akın

İZMİR ADAYI AÇIKLANMADI

Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı.

Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı.