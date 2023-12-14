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    • Haberler > Politika > CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları

    CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
    CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları
    Ekrem Imamoğlu, Son Dakika

    CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu. İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden aday gösterildi. İşte Balıkesir, Bursa ve Bolu adayları...

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 5 adayını açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları...

    CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları

    CHP'DE 3 BAŞKAN YENİDEN ADAY OLDU

    İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da Mansur Yavaş’ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

    CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları

    Bolu’da da Tanju Özcan tekrar aday gösterildi.  Balıkesir’de Ahmet Akın aday gösterilirken Bursa’da da Mustafa Bozbey ilan edildi.

    CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Parti Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başkanlarımızı tebrik ederiz. GENÇLERLE BİRLİKTE YENİDEN ZAFERE!" ifadeleri kullanıldı. 

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

    İstanbul- Ekrem İmamoğlu

    Ankara- Mansur Yavaş

    Bursa- Mustafa Bozbey

    Bolu- Tanju Özcan

    Balıkesir- Ahmet Akın

    İZMİR ADAYI AÇIKLANMADI

    Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı. 

    Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı. 

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