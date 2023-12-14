Bülent Kerimoğlu 'kibirli' dediği İmamoğlu'nu eleştirdi: CHP, reklam değil iş üretme yeridir

14 Aralık 2023 20:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:28

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kerimoğlu, Haber Global TV canlı yayınında, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına aday olan Kerimoğlu, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

"İMAMOĞLU VAKTİNİ İSTANBUL'A HARCAMIYOR"

İmamoğlu'nun vaktini İstanbul'a harcamadığını öne süren Kerimoğlu, "Ben tam zamanlı belediye başkanlığı yapacağım" dedi. İstanbul halkı olarak 'susuz mu kalacağız' endişesiyle yaşamak istemediklerini söyleyen Kerimoğlu, İmamoğlu'nun 'kibirli' olduğunu söyledi.

"SON 5 YILDA ARPA BOYU KADAR YOL ALINMADI"

Deprem konusuna da değinen Kerimoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 'arpa boyu kadar' yol alınmadığını da belirtti.

"CHP REKLAM DEĞİL İŞ ÜRETME YERİDİR"

Kerimoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben iki tane seçim kazandım, her istediğimi yaparım yok. Haşa yüce Peygamberimiz bile bir eline Ay'ı bir eline Güneş'i verdiklerinde reddetmiş. Benim bir elimde Ay, bir elimde Güneş demek bir kibir ifadesidir. CHP, reklam yapmak yerine iş üretmektir."