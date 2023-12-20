CHP'de üç başkanla daha devam kararı çıktı

20 Aralık 2023 07:12 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 07:14

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP’ye geri dönen Tanju Özcan’ın da bulunduğu 227 aday, geçtiğimiz hafta yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında açıklanmıştı. Yarın yapılacak PM toplantısında da 200’e yakın ismin açıklanması bekleniyor. CHP lideri Özgür Özel ve eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday yapılacağını söylemesine rağmen geçen hafta gerçekleştirilen PM toplantısında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun isminin açıklanmaması ‘Üstü çizildi mi?’ sorularını beraberinde getirmişti. Kulislerde, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Mersin’de Vahap Seçer, Adana’da ise Zeydan Karalar’la yola devam edileceği konuşuluyor. İzmir, Eskişehir, Antalya ve Hatay’da ise mevcut belediye başkanlarının yerine yeni isim arayışının sürdüğü belirtiliyor. CHP aday belirleme sürecinde önceliği mevcutta yönetimi kendisinde bulunan belediyelere veriyor.