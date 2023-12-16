CHP'de ön seçimsiz liste krizi

16 Aralık 2023 05:48 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 05:50

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir Büyükşehir adayları belirlenirken, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel ile iyi ilişkilere sahip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun isminin olmaması dikkat çekti. İzmir’de de Tunç Soyer’in üstü çizildi. “Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin üstünü çizecek” iddiası gündeme gelirken, Çerçioğlu’nun İzmir’e kaydırılabileceği ileri sürüldü. İddiaların bir sonraki PM toplantısında netleşmesi bekleniyor. Bu arada, Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen, Özel’in partinin başına geçmesiyle affedilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tekrar aday yapıldı. Mültecilerle ilgili yaptığı icraatları ve skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Özcan’ın adaylığının CHP tabanında rahatsızlık oluşturduğu belirtiliyor.

İMAMOĞLU KARAR VERECEK

Öte yandan, adaylığı kesinleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ilçe belediye başkan adaylıkları için kendisine yakın isimleri hazırlıyor. “Değişim” ekibiyle ters düşen isimlerin üstünü çizeceği söylenen İmamoğlu’nun Kartal, Maltepe, Bakırköy ve Ataşehir’de mevcut başkanların yerine yeni isimler aradığı ifade ediliyor.