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CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ifadeye çağrıldı

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CHP&#039;li Belediye Başkanı Burcu Köksal ifadeye çağrıldı

Politika Haberleri

Afyonkarahisar Valiliği,  Irak uyruklu bir kişinin evraklarının tam olmasına rağmen "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak. Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak" sözleri üzerine Başkan Burcu Köksal'ın ifadesini istedi. 

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi tartışmalı "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak"  ifadeleriyle gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal geçtiğimiz günlerde bir 'mühürleme' konusuyla konuşuluyor.

AfyonPostası'ndan alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Erenler Mahallesi’nde Irak uyruklu Moussa K. Gatea’ya ait spor salonunun mühürlenmesiyle ilgili ifadesini istedi.

'BU DÜKKAN AÇILMAYACAK'

Valilik tarafından gönderilen yazıda, Moussa K. Gatea’nın spor salonu açma talebine ilişkin gerekli belgelerin tamamlanıp belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği belirtildi. Yazıda ayrıca, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" şeklindeki ifadeler nedeniyle ruhsat verilmediği iddiaları yer aldı ve bu sebeple Başkan Köksal'dan ifade istenildiği açıkça belirtildi.

BURCU KÖKSAL İÇİN BUGÜN SON

Valilikten Başkan Köksal’a gönderilen resmi yazıda, bugün ifadeye gitmediği taktirde “ifade vermemiş” sayılacağı belirtildi.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ifadeye çağrıldı - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Politika
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