CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ifadeye çağrıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 6 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evraklarının tam olmasına rağmen "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak. Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak" sözleri üzerine Başkan Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.