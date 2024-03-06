CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine YSK'dan ret

CHP, AK Parti'nin seçim reklamında duyulan ezan sesi ve Türk bayrağı görseli nedeniyle yasaklanması talebinde bulunmuştu. Dilekçede yine AK Parti'nin 2014'te yasaklanan reklam filmi örnek olarak gösterilmişti. YSK, söz konusu talebi reddetti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler arası tartışmalar, seçim reklam filmlerine kadar yansıdı. AK Parti'nin reklam filmi CHP'nin gündemine girdi, parti reklamın yasaklanması için talepte bulundu.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ya sunduğu dilekçede, AK Parti tarafından 4 Mart'ta yayımlanan reklam filminin yasaklanmasını istedi.

2014'TEKİ REKLAM FİLMİ HATIRLATILDI

Dilekçede, AK Parti'nin seçim için hazırlattığı 1.45 dakikalık reklam filminin 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ile reklam filminin tamamında ana tema olarak forma üzerinde Türk bayrağı kullanıldığı belirtildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da, seçim propagandasında Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanılamayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen dilekçede, 2014'teki benzer bir reklam filminin yasaklandığı anımsatıldı.

YSK'DAN TALEBE RET

Dilekçede, "Türk bayrağı ve ezan sesi kullanılan siyasi reklamın televizyonlarda, radyolarda ve internette yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar verilmesi" talep edildi.

Başvuruyu görüşen YSK, söz konusu talebi reddetti.

NE OLMUŞTU?

YSK, 2014'te AK Parti'nin seçim reklam filminde Türk bayrağının olması nedeniyle kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle seçim reklamını yasaklamıştı

AK Parti bu yasağı daha sonra Türk Bayrağı yerine bu kez "Millet Eğitilmez Türkiye Yenilmez" sloganını koyarak aşmıştı.