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    CHP'nin 'Anayasa’ya Saygı' mitingi iptal

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    Sınır ötesi operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit edilmesinin ardından, CHP'nin yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek 'Anayasa'ya Saygı' mitingi iptal edildi. 

    CHP&#039;nin &#039;Anayasa’ya Saygı&#039; mitingi iptal
    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Hain saldırının ardından Türkiye tek yürek oldu, taziye mesajları peş peşe geldi, siyasi partiler de programlarını tek tek iptal etti.

    CHP'NİN ANAYASA MİTİNGİ İPTAL

    Şehit haberlerinin ardından Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönen ve CHP Merkezi Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (14 Ocak) Ankara mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.

    CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."

    AK PARTİ VE İYİ PARTİ DE İPTAL ETTİ

    Operasyon bölgesinden gelen acı haber üzerine siyasi partiler hafta sonu programlarında değişikliğe gitti. AK Parti pazar günü gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısını iptal etti. CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve İYİ Parti'nin etkinlikleri de iptal edildi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    ŞehitChpÖzgür Özel
    Haberler > Politika > CHP'nin 'Anayasa’ya Saygı' mitingi iptal
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