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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan &#039;17 Ağustos depremi&#039; paylaşımı

Politika Haberleri

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ilgili paylaşım yapan Erdoğan, "Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık" sözleriyle 6 Şubat felaketinin mağdurlarına 76 bin konutu teslim ettiklerini söyledi. Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü için sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.                                                                      

Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.

Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 

Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz.

Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Düzenleyen:  - Politika
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