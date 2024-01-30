Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı boşa geçirenler tutuştu

    Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı “İstanbul’u inşaatına başlanmış metroları bile yapamayan zihniyetin insafına bırakmayacağız. 31 Mart için takvim işliyor, birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı” dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı boşa geçirenler tutuştu
    Erdoğan, Ak Parti, Yerel Seçim, Metro, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul ulaşımına nefes aldıracak Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete girdi. Törende 31 Mart yerel seçimlerine dair mesajlar veren Erdoğan, CHP başta olmak üzere muhalefetin tavrını eleştirdi. İstanbul’u belediye hizmetlerinde yeniden dünyanın sayılı şehirleri arasına sokacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı “Biz söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Murat’ımızla yapacağız. Muradınıza ermek istiyorsanız Murat’a sahip çıkacaksınız. Belediyeler ve hükûmet olarak el ele vereceğiz” dedi. Erdoğan’ın diğer mesajları da şöyle: 

    TEPEDEN BAKAN KAYBEDER

    Millete tepeden bakanlar, kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkûmdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da beraber göreceğiz. Vatandaşımızın duasını her türlü siyasi ve dünyevi hesabın üzerinde görüyoruz. Her kul gibi bizim de eksiğimiz, kusurumuz olabilir. 85 milyonun tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. Yirmi bir yıl boyunca belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık. 

    ‘ALTILI MASA’YA NE OLDU?

    Fatih’in emaneti olan aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları bile yapamayan zihniyetin insafına bırakmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de “3 dönüm bostan, yan gel yat Osman” misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının skandal açıklaması, muhalefetteki panik havasının işaretidir. İllerde farklı partilerden adayların olması tezgâhmış. Hiçbir ülkede muhalefetin yarıştan korktuğunu göremezsiniz. Bunlar sekiz ay öncesine kadar birlikte Türkiye’yi yönetmeye talip olan siyasi yapılar. Altılı Masa’da beraber değil miydiler? Ne oldu şimdi bunlara? 

    DERSLERİNİ ALACAKLAR 

    Kimseyi küstürmeyeceksiniz, kucaklayacaksınız. Sağa sola sataşarak rüştünü ispat peşinde koşandan kendi partisine de ülkeye de fayda gelmez. Her partinin kendi adayını çıkarması da gayet tabiidir. Anlaştığımız illerde beraber yol yürüyor, anlaşamadığımız il ve ilçelerde demokratik yarış için hazırlığımızı yapıyoruz. Nihayetinde hükmü millet verecek. Millet vaatlere bakacak, bunları gönül ve fikir terazisinde tartacak. Milletin iradesine ipotek koymak dikta hevesinin tezahürü olabilir. Yıllar gelip geçiyor, fakat bunların faşizan kodlarında zerre miskal gerileme olmuyor. 31 Mart’ta sandıktan çıkacak güçlü iradeyle bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacak.

    GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Eskişehir’de düzenlediği “Gençlik Aşkıyla” programında gençlere seslendi. Gençlerin her alanda önünü kendilerinin açtığını belirten Erdoğan, “Allah’ın izniyle ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı boşa geçirenler tutuştu

    GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINACAK 

    Toplam 9 istasyondan oluşan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı’nın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişi.

    Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası  38 dakika Tekstilkent-İstanbul

    Havalimanı arası 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim-Göktürk arası 26 dakika 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakika sürecek.

    Bu hatla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıktı. 

    Güzergâhta kullanılacak hızı saatte 120 kilometreye ulaşan 60 adet sürücüsüz metro aracı Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada üretildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanAk PartiYerel SeçimMetro
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı boşa geçirenler tutuştu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Belirsizlik tabanda güvensizlik oluşturdu! İzmir’de Soyer’e çizik CHP’nin adayı Tugay - Politikaİzmir’de Soyer’e çizik CHP’nin adayı TugayAK Parti sahadaki son durumu analiz etti, İstanbul’da ibre Kurum’a döndü - Politikaİstanbul’da ibre Kurum’a döndüMustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli CHP'den aday oldu - PolitikaMustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli CHP'den aday olduCHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe adayları belli oldu! İşte isim isim dikkat çeken liste - PolitikaCemil Tugay'ın ismi Parti Meclisi'nden geçtiCHP açıklamadan duyurdu: İzmir adayı Cemil Tugay oldu - Politikaİşte Tunç Soyer'in yerine geçecek isim'Mertçe cinayet' tartışmaları sürüyor! Akşener'den DEM Parti'ye 'Soruşturma aç' çağrısı - PolitikaAkşener'den DEM Parti'ye 'Soruşturma aç' çağrısıEski bakan Ertuğrul Günay, CHP'nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: 'Neden mayısta değil, şimdi?' tepkisi - PolitikaYerel seçim için kapısını çalan CHP'yi reddettiCHP'nin 'kaleleri'nde aday krizi... Cüneyt Özdemir: Mesele, 'rantı kim yönetecek' kavgası - Politika'Mesele 'rantı kim yönetecek' kavgası'Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: İzin verilmeyen siyasi yardımlar büyük felaketin habercisi - PolitikaBakan Fidan'dan Gazze mesajıEski yardımcısı Ece Güner'den Akşener'i kızdıracak sözler: İmamoğlu'na verilmeyen her oy... - PolitikaEski yardımcısından Akşener'i kızdıracak sözler
    Sonraki Haber Yükleniyor...