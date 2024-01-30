Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yılı boşa geçirenler tutuştu

Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı “İstanbul’u inşaatına başlanmış metroları bile yapamayan zihniyetin insafına bırakmayacağız. 31 Mart için takvim işliyor, birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul ulaşımına nefes aldıracak Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete girdi. Törende 31 Mart yerel seçimlerine dair mesajlar veren Erdoğan, CHP başta olmak üzere muhalefetin tavrını eleştirdi. İstanbul’u belediye hizmetlerinde yeniden dünyanın sayılı şehirleri arasına sokacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı “Biz söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Murat’ımızla yapacağız. Muradınıza ermek istiyorsanız Murat’a sahip çıkacaksınız. Belediyeler ve hükûmet olarak el ele vereceğiz” dedi. Erdoğan’ın diğer mesajları da şöyle:

TEPEDEN BAKAN KAYBEDER

Millete tepeden bakanlar, kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkûmdur. 31 Mart akşamı inşallah bunları da beraber göreceğiz. Vatandaşımızın duasını her türlü siyasi ve dünyevi hesabın üzerinde görüyoruz. Her kul gibi bizim de eksiğimiz, kusurumuz olabilir. 85 milyonun tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. Yirmi bir yıl boyunca belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık.

‘ALTILI MASA’YA NE OLDU?

Fatih’in emaneti olan aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları bile yapamayan zihniyetin insafına bırakmayacağız. 31 Mart seçimleriyle ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği kimin de “3 dönüm bostan, yan gel yat Osman” misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı. Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının skandal açıklaması, muhalefetteki panik havasının işaretidir. İllerde farklı partilerden adayların olması tezgâhmış. Hiçbir ülkede muhalefetin yarıştan korktuğunu göremezsiniz. Bunlar sekiz ay öncesine kadar birlikte Türkiye’yi yönetmeye talip olan siyasi yapılar. Altılı Masa’da beraber değil miydiler? Ne oldu şimdi bunlara?

DERSLERİNİ ALACAKLAR

Kimseyi küstürmeyeceksiniz, kucaklayacaksınız. Sağa sola sataşarak rüştünü ispat peşinde koşandan kendi partisine de ülkeye de fayda gelmez. Her partinin kendi adayını çıkarması da gayet tabiidir. Anlaştığımız illerde beraber yol yürüyor, anlaşamadığımız il ve ilçelerde demokratik yarış için hazırlığımızı yapıyoruz. Nihayetinde hükmü millet verecek. Millet vaatlere bakacak, bunları gönül ve fikir terazisinde tartacak. Milletin iradesine ipotek koymak dikta hevesinin tezahürü olabilir. Yıllar gelip geçiyor, fakat bunların faşizan kodlarında zerre miskal gerileme olmuyor. 31 Mart’ta sandıktan çıkacak güçlü iradeyle bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacak.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ BİZ AÇTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Eskişehir’de düzenlediği “Gençlik Aşkıyla” programında gençlere seslendi. Gençlerin her alanda önünü kendilerinin açtığını belirten Erdoğan, “Allah’ın izniyle ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız” dedi.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINACAK

Toplam 9 istasyondan oluşan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı’nın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişi.

Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika Tekstilkent-İstanbul

Havalimanı arası 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim-Göktürk arası 26 dakika 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakika sürecek.

Bu hatla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıktı.

Güzergâhta kullanılacak hızı saatte 120 kilometreye ulaşan 60 adet sürücüsüz metro aracı Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada üretildi.