Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'kent uzlaşısı' tepkisi: Kimin eli kimin cebinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde CHP'ye DEM Parti ile aralarındaki 'kent uzlaşısı' üzerinden eleştirilerde bulundu. Parti içindeki 'DEM' krizine atıfta bulunan Erdoğan, "Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil. Genel başkanlık koltuğunda oturanı kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren, kendisine had bildiriyor. Ortada şeffaflık namına hiçbir şey yok" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Mardin'de seçmenle bir araya geldi. Erdoğan burada CHP'ye hem DEM Parti hem de Filistin üzerinden eleştirilerde bulundu.

Mardin'de genel seçimlerde arzu edilen oy oranlarına ulaşamadıklarını da söyleyen Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimleri ile Mardin'de yeni bir başlangıç yapacaklarını kaydetti.

Oy tercihinden dolayı hiçbir vatandaşa ayrımcılık yapmadıklarını da anlatan Erdoğan, "Sandıklar kapanır, hizmet başlar. Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşa hizmet etmek bizim görevimizdir" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimde gördük, arzu ettiğimiz oranlara maalesef ulaşamadık. 31 Mart'ta bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz. 31 Mart seçimleri ile Mardin'de inşallah yeni bir başlangıç yapacağız.

Çalışma bakanımız Mardin'in meseleleri için benim yanımda mesaisini yapıyor. Mardin'in tercihinin bu kez kimlik siyasetinden değil eser siyasetinden olacağına inanıyorum.

'FİLİSTİN KONUSUNDA KİMSE BİZE DERS VEREMEZ'

Pazartesi itibarıyla Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik duygusunu bu mübarek günlerde daha fazla hissediyoruz. Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle buruk girdik.

"Hamas terör örgütüdür" diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler. Hem Gazze'ye yardım etmediler diyeceksiniz hem de Filistinli direnişçilere terörist iftirası atanlara seçim kazandıracaksınız. Böyle bir vebalin altına hiçbir kardeşimin gireceğini düşünmüyorum. Vatandaşımın vicdanen en doğru kararı vereceğine inanıyorum.

CHP'YE DEM TEPKİSİ

Cam gibi şeffafız. Bir de karşı tarafa bakıyorsunuz, aman Allah'ım. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri çıkıyor, "DEM'lileri kaldırımda görsem yol değiştiririm" diyor biri çıkıyor DEM'lileri belediyeye almam diyor. Öteki çıkıyor küçük enişte edasıyla bu kişileri partiye koymam diyor. Genel başkanlık koltuğunda oturanı kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren, kendisine had bildiriyor. Ortada şeffaflık namına hiçbir şey yok.

İnsanın aklına bunları görünce nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça diyen şarkının sözleri akla geliyor.

Madalyonun öbür tarafında da tablo aynı. Kürt'leri istismar edenler tek cümle duymuyor. Seçmenini savunamayacak kadar acziyet içindeler. Türkiye tek faşizminin en ilkel hallerine şahit oluyor. Söz konusu CHP olunca kuyruklarını kıstırıp olay yerinden kaçmayı tercih ettiler. Her türlü demokrasi atılımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi? Sessiz devrim gerçekleştiren bize karşı çıkan bunlar değil miydi? Aramızı bozmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Şimdi CHP karşısında üç maymunu oynuyorlar.

'OY TERCİHİNDEN DOLAYI BASKIMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Burada bir hakikati söylemek istiyorum. Bizim ne 30 yıllık belediyecilik geçmişimizde ne de 21 yıllık iktidarlık dönemimizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık olamamıştır. Kimseye oy tercihinden dolayı baskımız söz konusu olamaz. Sandıklar kapanır, hizmet başlar. Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşa hizmet etmek bizim görevimizdir. Bize efendilik değil hizmetkarlık yakışır. Hukukun dışına çıkan olursa elbette gerekli tedbirler alınır. Bu asla vatandaşın tercihinden dolayı olmaz. Böyle bir ayrımcılığa kesinlikle izin vermeyiz.

Mardin'e 21 yılda 204 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Buraya gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der'e Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.