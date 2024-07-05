Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere usulsüzlük çıkışı: Özel'in geçmişteki abileri...

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük ve işçi kıyımına ilişkin "Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi" ifadelerini kullandı. CHP'de yıllardır aynı şeylerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde çok sayıda temasta bulundu.

Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarında Gazze'deki katliamlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliğine dair başlıklara dikkat çektiğini söyledi.

CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük iddiaları ile işçi kıyımı hakkında değerlendirmelerini paylaşan Erdoğan, "Hırsız ben hırsızım der mi?" ifadeleriyle şunları kaydetti:

"BUNLARDA ALIŞKANLIK IRSİ"

Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi.

Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok. İşte daha geçenlerde Manisa’da bir belediyede biliyorsunuz ciddi bir yolsuzluk oldu. Kula, orada bir yolsuzluk oldu ve belediye başkanı bu yolsuzluk neticesinde alındı. Bunu daha farklı belediyelerin takip etmesi mümkün. Çünkü bunlarda alışkanlık ırsidir. Ahbap, yaran bunlar. İstanbul Büyükşehir’den tutun, Ankara’sına İzmir’ine varıncaya kadar bu böyledir. Birçok vatandaş işlerinden atıldı. Nice ağlayanları biz belediyenin kapısında gördük.

"PIRILTILI SÖZLERİN YALDIZI ÇABUK DÖKÜLÜR"

Kimse milletimizden gerçekleri gizleyemez. Kimse PR çalışmalarıyla, reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Pırıltılı sözlerin yaldızı çabuk dökülür ve ortada sadece yalın gerçek kalır. Şu anda olan da budur. CHP’nin bu konuda geçtiğimiz yıllar boyunca, olumsuz anlamda yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

SİYASETTE YUMUŞAMA

Siyasette yumuşamaya ilişkin de konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne birlikte gitme teklifinde bulunduğunu ancak Özel'in kendi uçağıyla gideceklerini söylediğini aktardı.

BAHÇELİ İLE GİDECEKLER

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

Biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım, milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar.

Biz bu noktada KKTC’ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz. Kıbrıs’a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs’taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de “uygundur” dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz.