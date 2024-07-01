Kula Belediyesi'nde makam odasındaki skandalın ifadeleri ortaya çıktı! MHP'den CHP'ye sert tepki

Manisa'nın CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasındaki darp skandalında ifadeler ortaya çıktı. İhaleye ilişkin konuşmaya giden ve darbedilen şahıslar, başkanın kameraları kapattırdığını ve "Yere yatırıp dövün" şeklinde talimat verdiğini öne sürdü. Dönmez ise iddiaları reddetti. MHP'den yapılan açıklamada "Yaşanan her durumdaki havadan nem kapıp fırtına koparan Sn. Özgür Özel’in bu feci olay karşısında nasıl bir tutum alacağı merakımızı celp etmektedir" denildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde belediyenin makam odasındaki darp skandalına ilişkin soruşturma devam ediyor. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.

Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:

"KAMERALARI KAPATIN" TALİMATI

M.U. borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak başkan Hikmet Dönmez bunu kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. M.U. ise mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine başkan, belediye personeline hitaben 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın' şeklinde talimat vererek makam odasına geri geldi. Başkan ile birlikte iki erkek şahıs daha makam odasına geldi.

"YERE YATIRIN VE DÖVÜN"

Başkan, M.U'ya 'Bu parayı ödemeden buradan çıkamazsın' dedi. Odada bulunan belediye personeline ise M.U'yu kastedip 'Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar M.U'yu tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi. Şahıslar, tahta sopa getirerek M.U'nun sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladı. Sopa, yaralama esnasında kırıldı."

Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U'nun kardeşi İ.U'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde emir verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı" ifadelerini kullandı.

"DÖVÜN DEMEDİM"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iddiaları reddetti.

Başkan Dönmez, ifadesinde şunları kaydetti:

İddialar tamamen asılsızdır. Benim dövün emrim yoktur. M.U. ve H.D. yaralanmalarının çıkan arbede sırasında yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum. Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur.

MHP'DEN CHP'YE: ÖZGÜR ÖZEL NE DİYECEK?

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Kula Belediyesi'ndeki olayla ilgili sert ifadelerde bulundu. Erkan Akçay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

CHP'li Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez 27 Haziran Perşembe Günü bazı CHP'li Meclis Üyeleri,şoförü ve korumasıyla birlikte makamında Murat Uygur ve Halit Dolma'yı linç etmiştir. İzmir'de yoğun bakımda tedavisi devam eden Murat Uygur'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Kula Belediyesinde mesai 17:30'da bitmesine rağmen CHP'li Kula Bld. Bşk. Hikmet Dönmez olay günü saat 16:30’da "mesai bitti" diyerek belediye çalışanlarını evlerine göndermiş, kameraları kapattırmış, belediyeye çağırdığı iki iş insanını 17:05'te makamında 7 kişiyle linç etmiştir.

"ABİMİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Linç edilenlerden birinin kardeşini "Abimi Kula Belediyesinde öldürüyorlar" diyerek emniyeti araması ve polislerin belediyeye gelmesi üzerine CHP'li Kula Bld. Bşk Hikmet Dönmez ve yanındaki 7 saldırgan linç ettikleri vatandaşları belediyenin arka kapısından sokağa atmıştır.

CHP'li Kula Bld. Bşk.Hikmet Dönmez'in Murat Uygur ve Halit Dolma'ya belediyenin kilit taşı parke fabrikasını işletmek üzere ihalesiz olarak verdiği, adı geçen şahıslardan gayri resmi olarak elden nakit istediği, şahısları parayı vermediği için linç ettiği iddia edilmektedir.

Olayın emniyete yansıması üzerine CHP'li Kula Bld. Bşk. Hikmet Dönmez gözaltına alınmış, koruması ve şoförü tutuklanmıştır. CHP'li belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere linç olayına katılan diğer 5 saldırgan tespit edilmiş, haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Belediyeyi mafya gibi yöneten ve makamında sopalarla Kula’lı hemşerilerimizin hayatına kasteden bu şahıs derhal görevden alınmalıdır. Bu kişi görevde kaldığı sürece Kula’nın can ve mal güvenliği tehdit altındadır. Ayrıca CHP bu şahsı partiden ihraç etmelidir.

Yaşanan her durumdaki havadan nem kapıp fırtına koparan Sn. Özgür Özel’in bu feci olay karşısında nasıl bir tutum alacağı merakımızı celp etmektedir.

NE OLMUŞTU?

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.