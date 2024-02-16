Davet edildiği toplantıya katılmadı: 'İzmir adayları Tunç Soyer'in içine sinmedi' iddiası
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP'nin aday gösterilmeyen mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkat çekti. Soyer'in bu adımının CHP lideri Özel'i protesto etmek için olduğu iddia edildi. İzmir adaylarının Soyer'in 'içine sinmediği' de öne sürülenler arasında. Öte yandan Soyer'in Özel'in 'yurt dışı' teklifini ise "Sesimi çıkarmamam için sunulmuş bir teklif gibi algıladım" diye değerlendirdiği ileri sürüldü.
Aday krizinin sürdüğü CHP'de mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Cemil Tugay ismi tercih edildi.
Dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla İzmir ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fakat Soyer'in davetli olmasına rağmen toplantıya katılmaması dikkat çekti.
'İZMİR'E KARŞI SUÇ İŞLENİYOR'
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Soyer'in Özel'i toplantıya katılmayarak protesto ettiği ve bir yakınına "İçime sinmedi" dediği iddia edildi.
Soyer'in yakını şunları söylüyor:
"Tunç bey, İzmir'e karşı suç işlendiğini düşünüyor ve bu suça ortak olmak istemiyor. İzmir'in riske atıldığını, tercih edilen aday adaylarından ötürü, merkezi olanlar dahil 8-10 ilçenin ve belediye meclisindeki çoğunluğun kaybedilebileceğini düşünüyor. Sürecin kötü yönetildiğini ve öfkeyle davranıldığını belirtiyor."
ÖZEL'İN TEKLİFİ HAKKINDA: SESİMİ ÇIKARMAMAM İÇİN SUNULMUŞ BİR TEKLİF
Öte yandan Soyer'in 24 Şubat'ta Narlıdere metrosu açılışında partiye eleştirilecek getireceği iddia ediliyor.
Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikili görüşme sonrası kendisine yurt dışındaki ofislerin yöneticisi olması teklifini "Sesimi çıkarmamam için sunulmuş bir teklif gibi algıladım. Kendime koltuk arıyor değilim" dediği ileri sürülüyor.