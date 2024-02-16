Davet edildiği toplantıya katılmadı: 'İzmir adayları Tunç Soyer'in içine sinmedi' iddiası

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2024 10:00 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 10:16 - Güncelleme:

İzmir, Chp, Özgür Özel, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP'nin aday gösterilmeyen mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkat çekti. Soyer'in bu adımının CHP lideri Özel'i protesto etmek için olduğu iddia edildi. İzmir adaylarının Soyer'in 'içine sinmediği' de öne sürülenler arasında. Öte yandan Soyer'in Özel'in 'yurt dışı' teklifini ise "Sesimi çıkarmamam için sunulmuş bir teklif gibi algıladım" diye değerlendirdiği ileri sürüldü.