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    • CHP lideri Özel, Tunç Soyer'in gönlünü almak için 'yurtdışı danışmanlığı' teklif etmiş

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP lideri Özel, Tunç Soyer&#039;in gönlünü almak için &#039;yurtdışı danışmanlığı&#039; teklif etmiş
    İzmir, Yerel Seçim, Özgür Özel, Chp, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP'nin İzmir kulisleri yine hareketli... Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday gösterilmemesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. CHP lideri Özel ile görüşmesinden sonra Soyer'e teklif edilen görev ortaya çıktı. İddialara göre, Özel, Soyer'e 'CHP’nin yurtdışı danışmanlığı' görevini önerdi fakat Soyer teklifi geri çevirdi. Özel'in bu hareketi ise kulislerde Soyer'in 'gönlünü almak istemesi' olarak yorumlanıyor.

    Yerel seçim yarışı startının verildiği ilk günden beri CHP'de adaylık krizleri yaşanıyor. İlçe belediye başkanları, aday gösterilmedikleri için istifa ederken kritik öneme sahip büyükşehirlerde ise krizin rengi değişerek Genel Merkez'e direkt olarak sıçrıyor.

    Aday gösterilmemesi en çok gündem olan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. CHP içinde Soyer'in adaylığını destekleyen de desteklemeyen de var fakat Genel Merkez tercihini Cemil Tugay'dan yana kullandı.

    Bununla birlikte kulislerin fitili ateşlendi. Son kulis bilgisi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Tunç Soyer cephesinden geldi. Soyer’in geçen haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği görüşmede reddettiği yeni görevin ne olduğu ortaya çıktı.

    Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Özgür Özel geçen hafta Soyer’le yaptığı görüşmede “CHP’nin yurtdışı danışmanlığı” görevini önerdi. Ancak Soyer bu teklifi kabul etmedi.

    İddiaya göre Özel, CHP’nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer’e emanet edip aynı zamanda 'gönlünü almak' istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer görüşmede, adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155’ini yerine getirdiğini anlattı.

    SOYER-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE NE OLMUŞTU?

    Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyuran Soyer, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."

    TUNÇ SOYER İLK AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

    Aday gösterilmemesi sonrası ilk açıklamasında Soyer, aday gösterilmeyeceğinin kendisine MYK toplantısından beş dakika önce bildirildiğini söyleyip "Örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. İki ay sonra belediye başkanlığı görevimin sona ermesi nedeniyle bu koltuk da kaybedilecektir. Başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat" demişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirYerel SeçimÖzgür ÖzelChp
    Haberler > Politika > CHP lideri Özel, Tunç Soyer'in gönlünü almak için 'yurtdışı danışmanlığı' teklif etmiş
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