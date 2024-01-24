Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Davutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğiz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçimler için son viraja yaklaşırken siyasi partilerde çalışmalar hızla devam ediyor. Saadet-Gelecek grup toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile geçen hafta bir araya geldiklerini ve 100 bölgede seçimlere ortak gireceklerini açıkladı.

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

    Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için Saadet Partisi ile yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Geçen hafta Sayın Karamollaoğlu ile birlikte arkadaşlarımızla ortak bir toplantı yaptık. Büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki büyükşehirlerden, illerden, ilçelerden ve beldelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz" bilgisini paylaştı.

    Davutoğlu, bu sayıyı mümkün olan en üst noktaya çekmeye çalışacaklarını söyledi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "200-300" dediğini aktardı.

    Davutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğiz

    'KENDİ KENDİLERİNİ FESHETTİLER'

    Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Gazze'nin çetin bir imtihan verdiğini, bu imtihanda Filistin ve Gazze'nin yalnız bırakıldığını belirterek, "Tüm uluslararası kuruluşlar Gazze'yi görmezden gelerek aslında kendi kendilerini feshettiklerini dünyaya ilan etmiş oldular." düşüncesini dile getirdi.

    İsrail sorunu karşısında İslam ülkelerinin yapamadığını Güney Afrika'nın yaptığını kaydeden Kaya, "Bizimkiler ise gemileri göndermeye devam ediyor. Türkiye'ye yakışan bu muydu? Bu aziz millete, bu ayıbı yaşatmaya ne hakkınız vardı?" diye sordu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gelecek PartisiSeçimAhmet Davutoğlu
    Haberler > Politika > Davutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğiz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu - PolitikaAdayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptuErdoğan-Reisi zirvesi başladı - PolitikaErdoğan-Reisi zirvesi başladıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının tam listesi - Politikaİşte Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının tam listesiİYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama - PolitikaİYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklamaAK Parti'de seçim maratonu! Ankara’nın 25 ilçe adayı bugün açıklanıyor - PolitikaAnkara’nın 25 ilçe adayı bugün açıklanıyorKurum’dan 650 bin konut müjdesi! Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren vaatler... - Politikaİşte İstanbullulara vereceği müjdeler!Bahçeli: DEMlenmiş CHP mağlup olacak - PolitikaBahçeli: DEMlenmiş CHP mağlup olacakDEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP’yi zora soktu - PolitikaBaşak Demirtaş CHP’yi zora soktuNew York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştü - PolitikaNew York'ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüştüSelahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır'a getirildi! - PolitikaSelahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır'a getirildi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...