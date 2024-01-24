Davutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğiz

24 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için Saadet Partisi ile yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Geçen hafta Sayın Karamollaoğlu ile birlikte arkadaşlarımızla ortak bir toplantı yaptık. Büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki büyükşehirlerden, illerden, ilçelerden ve beldelerden oluşan 100 seçim bölgesinde seçimlere ortak gireceğiz" bilgisini paylaştı.

Davutoğlu, bu sayıyı mümkün olan en üst noktaya çekmeye çalışacaklarını söyledi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "200-300" dediğini aktardı.

'KENDİ KENDİLERİNİ FESHETTİLER'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Gazze'nin çetin bir imtihan verdiğini, bu imtihanda Filistin ve Gazze'nin yalnız bırakıldığını belirterek, "Tüm uluslararası kuruluşlar Gazze'yi görmezden gelerek aslında kendi kendilerini feshettiklerini dünyaya ilan etmiş oldular." düşüncesini dile getirdi.

İsrail sorunu karşısında İslam ülkelerinin yapamadığını Güney Afrika'nın yaptığını kaydeden Kaya, "Bizimkiler ise gemileri göndermeye devam ediyor. Türkiye'ye yakışan bu muydu? Bu aziz millete, bu ayıbı yaşatmaya ne hakkınız vardı?" diye sordu.