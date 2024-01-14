Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi

14 Ocak 2024 21:37 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 21:44

Gelecek Partisi'nin 2'nci Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleşti.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi.

"ASGARİ DÜZEYDE KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

İLK TEBRİK ÖZGÜR ÖZEL'DEN

Yeniden partisinin başkanı seçilen Davutoğlu'na ilk tebrik CHP lideri Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından mesajını ileten Özel, “Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ediyorum” dedi.