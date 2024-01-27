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    • DEVA Partisi büyükşehirlerde ittifak yapmayacak

    Yerel seçim sürecine adım adım yaklaşılırken DEVA Partisi büyükşehirlerde kendi adayları ile seçime gireceklerini duyurdu. Seçim kararlarının ardından 'İttifak var mı?' sorusuna da yanıt veren parti lideri Babacan, "İş birliği olacaksa yerelden gelecek taleple olmalı ve genel merkezlerin ancak onayıyla olmalıdır. Dolayısıyla bu güne kadar bizim Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir parti ile işbirliği anlaşmamız olmadı. Ama biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz." dedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    DEVA Partisi büyükşehirlerde ittifak yapmayacak
    Seçim, DEVA Partisi, Ali Babacan, 31 Mart Seçimleri, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hızla yaklaşılırken partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak çatısı altında olan DEVA Partisi de seçim kararını bildirdi. Parti Genel Başkanı Ali Babacan, büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini duyurdu. 

    Gazetecilerin çok az oyla 15 milletvekili çıkarmalarından dolayı tepki görmelerine ilişkin sorulan soruya da cevap veren Babacan, “Yerel seçimlere doğru gidiyoruz, yönümüz yarınlar, arkaya dönük fazla bakmıyoruz.

    'CHP'NİN OYLARINDA KATKIMIZ OLDU'

    Yüksek seçimlerden bu yana 8 ay geçti. 6 parti ortak liste ile seçime girmiştik. Bizim adaylarımızın olduğu her ilde CHP’nin bir önceki seçime göre ciddi oy artışı oldu, dolayısıyla bizim katkımız oldu. Üstelik bu teklif bize CHP’den geldi. Biz gidip onlara ‘Sizin listenizden girelim’ demedik. Onlar çok yoğun ısrarla dediler ki ‘Ortak liste olunca hepimiz daha fazla milletvekili elde edebiliyoruz, küsuratlardan kayıplar olmuyor, bunu yaparak Meclis'te belli bir sayıya ulaşabiliriz’ dediler.

    Aşırı ısrar üzerine biz bunu kabul ettik ve ondan sonra o birliktelik oldu. Bizim her bir milletvekilimiz bileğinin gücüyle, alının teriyle milletvekili olmuştur. Hepsi helalinden milletvekili olmuştur" dedi.

    İTTİFAK TEKLİFİ GELDİ Mİ?

    İttifak teklifi geldi mi sorusunu cevaplayan Babacan, “Seçimlere doğru gidiyoruz. Bu seçime kendi ismimizle kendi adaylarımızla giriyoruz. Hukuken yerel seçimlerde ittifak diye bir şey yok. İttifak kavramı hukuki anlamda sadece genel seçimlerde geçerlidir. Ancak farklı işbirliği modelinden söz edilebilir. Biz yerel seçimlere giderken şu ana kadar hiçbir parti ile herhangi işbirliği yapmadık.

    Şu oldu; yerel illerimizden genel merkeze iş birliği önerileri geldi, fakat bu iş birliği önerileri getiren arkadaşlara dedik ki ‘İlimizde 2 veya 3 parti aranızda belli noktaya gelmişsiniz ama diğer partilerin genel merkezleri bundan haberi var mı?’ diye sorduğumuzda bu sorunun cevabını alamadık. Dolayısıyla bu iş birliği olacaksa yerelden gelecek taleple olmalı ve genel merkezlerin ancak onayıyla olmalıdır. Dolayısıyla bu güne kadar bizim Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir parti ile işbirliği anlaşmamız olmadı.

    'İTTİFAKA KAPIYI KAPAMADIK'

    Aday listelerinin 20 Şubata teslim edilmesine kadar süre var, olurda herhangi bir ilçemizden işbirliği modeli oluşturulursa, teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse, ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu dönüşüyle değerlendirme sonucunda olabilir, biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz ama bu güne kadar böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla biz kendi adaylarımızla büyükşehirlerden seçime doğru hızla koşuyoruz. Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SeçimDEVA PartisiAli Babacan31 Mart Seçimleri
    Haberler > Politika > DEVA Partisi büyükşehirlerde ittifak yapmayacak
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