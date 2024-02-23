Dünyaca ünlü dergiden dikkat çeken analiz! 'ABD, Türkiye'ye boyun eğdi'

Dış politika dergisi Foreign Affairs, Türkiye ile ilgili bir yazı yayınladı. Yazıda, Türkiye'nin, dış politikada kilit rol oynadığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'uzlaşı' politikası ile ülkesini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Türkiye, son yıllarda dış politika hamleleriyle kilit rol oynuyor. Özellikle Afrika, Balkanlar ve Kafkasya'da artan gücümüz Amerikan basınının da dikkatini çekti. Dış politika dergisi Foreign Affairs'ta “Türkiye Nasıl Doğuya Yöneldi; Erdoğan ve Anadolu Dış Politikası’nın Yükselişi” başlıklı yazı yayımlandı.

"DAHA GENİŞ ALANDA ETKİLİ OLMAYI AMAÇLIYORLAR"

Yazıda, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye’nin NATO müttefikleriyle ve ABD ile ilişkilerini yakınlaştırması olarak yorumlandı. Ancak aslında Türkiye'nin daha geniş bir alanda etkili olmayı amaçladığı belirtildi.

"GÜÇLERİNİ GÖSTERDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika adımları ile Türkiye’nin yalnız Batı değil bütün yönlerde aktif politika izlediği ifade edildi. "Erdoğan'ın Türkiyesi dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor" ifadelerinin yer aldığı analizde, şunlar aktarıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalışıyor.

"ABD DE ARTIK BOYUN EĞDİ"

Erdoğan liderliğindeki Türkiye Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi. ABD de artık Türkiye’ye boyun eğdi. Türkiye; Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rolüne sahip. Güney Kafkasya'da önemli bir rol oynadı. Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor.