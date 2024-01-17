Erdoğan rest çekti, dünya basını açıklamayı manşete taşıdı: Ya yanımızdasınız, ya karşımızda

17 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar dünya gündeminde geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarımıza ilişkin "Irak ve Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmeyecektir." dedi

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyonlarımız sürecektir. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yeni harekatlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız" ifadelerini kullandı.

'KİM NE DERSE DESİN, OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK'

ABC News "Erdoğan, Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları genişletme sözü verdi" başlığını attı.

Haberde 'Kabine toplantısı sonrasında televizyondan yayınlanan konuşmada Erdoğan, Türk jetlerinin son beş günde başlatılan operasyonlarda Suriye ve Irak'ta toplam 114 hedefi vurduğunu söyledi' denildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kim ne derse desin, ne tehditler savurursa etsin, ne planlıyor olursa olsun, Allah'ın izniyle önümüzdeki aylarda bu yönde mutlaka yeni adımlar atacağız." ifadelerine de yer verildi.

ABD merkezli AP'nin haberinde ise şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı, Irak'taki bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda 9 askerin öldürülmesinden günler sonra, komşu Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme sözü verdi.

Al Monitor ise "Erdoğan: Türkiye'nin Suriye operasyonu 'önümüzdeki aylarda' gerçekleşebilir" başlığı haberini sundu.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü ülkesinin önümüzdeki aylarda Kuzey Suriye'de ABD müttefiki, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeni bir kara harekâtı başlatabileceğini ima etti' denildi.

'YA YANIMIZDASINIZ, YA KARŞIMIZDA'

CNN Yunanistan 'Erdoğan: Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlar devam edecek' manşetini attı.

Haberde Erdoğan'ın 'Terör eylemlerinin kaynağı olan Kuzey Irak dağlarının her köşesi güvenlik altına alınana kadar bu bölgedeki operasyonlarımız devam edecektir' sözü öne çıkarıldı.

Yunan yayın kuruluşu Erdoğan'ın "Ya yanımızdasın ya da karşımızdasın" mesajı verdiğini yazdı.

Ethnos da Erdoğan'ın bu mesajını öne çıkardı. 'Erdoğan: Terörle mücadelede ya yanımızdasınız ya da karşımızdasınız' başlığını atan Ethnos haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Kabine toplantısının bitiminden sonra konuşan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sınırlarımız dışındaki askeri varlığımız hem vatanımızın güvenliği hem de vatandaşlarımızın huzur ve 'refahı açısından hayati önemdedir' dedi."

Firstpost "Irak'taki bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz Türk askerinin ölmesinden günler sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü Irak ve Suriye'deki askeri operasyonları genişletme konusundaki kararlılığını açıkladı" dedi.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yeni hava saldırıları düzenlediğini yazan Proto Thema bu operasyonlarda 23 hedefin yok edildiği bilgisini paylaştı.