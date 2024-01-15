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    Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 23 terör hedefi vuruldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

    Suriye ve Irak&#039;ın kuzeyine hava harekatı! 23 terör hedefi vuruldu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil ile Suriye'de PKK'ya ait 23 hedef imha edildi.


    Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarına ilişkin açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00’da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir.


    İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

    Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 23 terör hedefi vuruldu
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