ABD'den Çin'e, hava harekatımız tüm dünya gündeminde! Alman gazetesinden skandal harita

14 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:53

Suriye ve Irak'taki terör hedeflerinin imha edildiği hava saldırıları ABD'den Çin'e, İsrail'den Almanya'ya dünyada yankı buldu, Türkiye ve ABD'nin YPG için bir anlaşmazlık içinde olduğu yorumları öne çıktı.

'TÜRKİYE TERÖRİSTLERİ BOMBALIYOR'

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'Türkiye Irak ve Suriye'deki 'terörist hedefleri'ni bombalıyor' başlığıyla geçtiği haberde Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdi.

Irak'ın kuzeyindeki çatışmada dokuz askerin şehit olmasının ardından gece yarısı Türkiye'nin hava harekatının geldiğini belirten AFP, bombardımanda 54 noktanın vurulduğunu aktardı. AFP haberinde, Suriye'de vurulan YPG'nin ABD'nin müttefiki olduğu da belirtildi.

'TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK'

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri üssünü hedef alan saldırıda dokuz askerin şehit olmasından bir gün sonra, Türkiye'nin güney komşuları Irak ve Suriye'de hava saldırıları başlattığını yazdı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Irak'ta vurulan yerlerin belirtildiği ancak Suriye'deki bölgelerin yer almadığını kaydeden AP, Bağdat yönetimi ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) henüz bir açıklama gelmediğini de ekledi.

AP, Irak'ın kuzeyinde üsleri olan terörist PKK'nın ABD dahil Türkiye'nin Batılı müttefikleri tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı. Ajans, buna karşılık Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin Türkiye ve ABD arasında bir anlaşmazlık konusu olduğu yorumunu yaptı.

'SIZMA GİRİŞİMİNE KARŞI MİSİLLEME'

Çin haber ajansı Xinhua, Türkiye'nin askerlerinin yaşamını yitirmesine misillemede bulunduğunu, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları başlattığını bildirdi.

Savaş uçaklarının PKK ve YPG'ye ait onlarca hedefi vurduğunu dile getiren Xinhua, misillemenin teröristlerin bir Türk üssüne sızma girişimi sonrasında gerçekleştiğini belirtti.

Çin gazetesi South China Morning Post, Türkiye'nin sığınak ve mağaralardaki çok sayıda hedefi vurduğunu kaydedip resmi açıklamaları aktardı.

ALMAN GAZETESİNDEN SKANDAL HARİTA

Alman Tagesschau gazetesi, 'Suriye ve Irak'ta Türk hava saldırıları' başlığını attı, Türk ordusunun PKK terör örgütüne ait mağaralar, sığınaklar ve petrol tesislerini vurduğunu dile getirdi. Haberinde skandal bir harita kullanan gazete, Türkiye'nin de doğusunu içine alan bir bölgeyi "Kürt bölgesi" olarak isimlendirdi. Tagesschau gazetesi, Türkiye'nin bölgede sıklıkla havadan ve karadan operasyonlar yürüttüğünü de ekledi.

Alman Spiegel dergisi, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevzilere bir kez daha saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayıp Türkiye ve ABD'nin Suriye'deki YPG için farklı pozisyonlarda olduğunu hatırlattı. Türk istihbaratının ayrıca Irak'ın 160 kilometre içerisinde PKK'lı terörist Faik Aydın'ı öldürdüğünü kaydeden Spiegel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava saldırılarını bir misilleme olarak gördüğünü okurlarına aktardı.

'ÖLDÜRÜLDÜ' DEĞİL 'ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini belirtip yerel medyaya göre Irak'ın kuzeyinde saldırıya uğrayan Türk üssünün Zap Dağı'nda olduğu bilgisini verdi.

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin dokuz askerin şehit düşmesinin ardından Suriye ve Irak'taki hava harekatında onlarca teröristi etkisiz hale getirdiğini yazdı. Gazete, 'etkisiz hale getirmek' ifadesinin Ankara tarafından genellikle 'öldürüldü' anlamında kullanıldığını da ekledi.