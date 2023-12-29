'TSK, Pençe-Kilit Harekatı'nda sivilleri hedef alıyor' diyen DEM Partililere müdahale

29 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:37

Şanlıurfa'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ceylanpınar ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasına DEM Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Hüzni Kılıç, yöneticiler ve partililer katıldı.

Grup adına konuşan bir partili, Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını öne sürdü. Açıklamayı sürdüren gruba polis ekipleri müdahale etti.

İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Hüzni Kılıç ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.