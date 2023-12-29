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    Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki 16 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Irak&#039;ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.

    İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

    Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

    Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbHava Harekatı
    Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
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