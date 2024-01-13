Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen kahramanların kimlik ve memleketleri belli oldu

13 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 10:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan, "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini açıkladı.

NİĞDE - KEMAL BATUR

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AKSARAY - GÖKHAN DELEN

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP - HAKAN GÜN

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ADIYAMAN - SERKAN SAYIN

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesi acı haberle üzüntüye boğulurken, baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - MÜSLÜM ÖZDEMİR

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, şehit oldu. Şehit Özdemir'in acı haberi, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi'ndeki çadırda yaşayan baba Ali- Ümmihani Özdemir çiftine Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

KAHRAMANMARAŞ - MÜSLÜM ÖZDEMİR

Kahramanmaraş’ta diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İSTANBUL - AHMET KÖROĞLU

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla, Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

ORDU - MURAT ATAR

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR - MUHAMMET TUNAHAN EVCİN

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in acı haberi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde oturan ailesine verildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan Nazif ve Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."