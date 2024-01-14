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Irak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatını duyurdu. Peş peşe düzenlenen operasyonlarda 24 terör hedefi daha imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde 9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede operasyonlar devam ediyor. Arka arkaya ani hava harekatları ile kıskaca alınan teröristlere inleri mezar oluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı daha gerçekleştirdi.
24 TERÖR HEDEFİ DAHA İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 24 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi