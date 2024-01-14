Irak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi

14 Ocak 2024 22:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 23:05

Irak'ın kuzeyinde 9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede operasyonlar devam ediyor. Arka arkaya ani hava harekatları ile kıskaca alınan teröristlere inleri mezar oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı daha gerçekleştirdi.

24 TERÖR HEDEFİ DAHA İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 24 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

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