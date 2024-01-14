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    Irak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatını duyurdu. Peş peşe düzenlenen operasyonlarda 24 terör hedefi daha imha edildi.

    Irak ve Suriye&#039;ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyinde 9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede operasyonlar devam ediyor. Arka arkaya ani hava harekatları ile kıskaca alınan teröristlere inleri mezar oluyor. 

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı daha gerçekleştirdi.

    24 TERÖR HEDEFİ DAHA İMHA EDİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.

    Açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 24 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Irak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi
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