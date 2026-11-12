Politika

Erbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Erbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek
Başlık ResmiErbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın kitabında Necmettin Erbakan'a yönelik bazı ifadeleri tepki çekti. Partiyi karıştıran ifadelerin ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin; Kılıç’tan özür dilemesini istedi. Bekin 24 saat süre verdiğini belirtip aksi halde istifa edeceğini duyurdu.

Kaydet
|
Gözde Nur Arvas
GÖZDE NUR ARVAS

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç arasında patlak veren kitap ve özür gerilimi karmaşık bir hal aldı.

KİTAPTAKİ İFADELER FİTİLİ YAKTI

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın kitabında merhum Necmettin Erbakan hakkında yer alan "28 Şubat'ın mimarı" ifadesine sert tepki göstermişti.

Partideki krizin perde arkasına dair dikkat çeken kulis bilgisini gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Burhan’ın aktardığına göre; Suat Kılıç’ın Erbakan hakkında yazdıklarına sert tepki gösteren Bekin, özür dilenmesini istedi.

Erbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek
Başlık ResmiErbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek

ÖZÜR GELMEZSE İSTİFA EDECEK

Beklediği adımın henüz atılmaması üzerine Bekin’in yarına kadar süre tanıdığı, bu süre zarfında Kılıç’tan bir özür gelmemesi durumunda bugün partiden istifa edeceği öne sürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
HABAŞ faciasında 9 tutuklama! 18 işçinin öldüğü patlamada patrona ev hapsi
GÜNDEM

HABAŞ faciasında 9 tutuklama! 18 işçinin öldüğü patlamada patrona ev hapsi

NE OLMUŞTU?

Partiyi sarsan gerginlik, Doğan Bekin’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna yansımıştı. Parti Başkanlık Divanı’nda Suat Kılıç’ın kaleme aldığı "Son Ispartalı" isimli kitabı gündeme taşıdığını belirten Bekin, eserde yer alan "28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir" sözlerini hatırlatarak Kılıç’ı özür dilemeye davet etmişti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER