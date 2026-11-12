Erbakan'la ilgili ifadeleri partiyi karıştırdı! Suat Kılıç'a süre verdi, yoksa istifa edecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın kitabında Necmettin Erbakan'a yönelik bazı ifadeleri tepki çekti. Partiyi karıştıran ifadelerin ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin; Kılıç’tan özür dilemesini istedi. Bekin 24 saat süre verdiğini belirtip aksi halde istifa edeceğini duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç arasında patlak veren kitap ve özür gerilimi karmaşık bir hal aldı.

KİTAPTAKİ İFADELER FİTİLİ YAKTI

YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın kitabında merhum Necmettin Erbakan hakkında yer alan "28 Şubat'ın mimarı" ifadesine sert tepki göstermişti.

Partideki krizin perde arkasına dair dikkat çeken kulis bilgisini gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Burhan’ın aktardığına göre; Suat Kılıç’ın Erbakan hakkında yazdıklarına sert tepki gösteren Bekin, özür dilenmesini istedi.

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ÖZÜR GELMEZSE İSTİFA EDECEK

Beklediği adımın henüz atılmaması üzerine Bekin’in yarına kadar süre tanıdığı, bu süre zarfında Kılıç’tan bir özür gelmemesi durumunda bugün partiden istifa edeceği öne sürüldü.

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NE OLMUŞTU?

Partiyi sarsan gerginlik, Doğan Bekin’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna yansımıştı. Parti Başkanlık Divanı’nda Suat Kılıç’ın kaleme aldığı "Son Ispartalı" isimli kitabı gündeme taşıdığını belirten Bekin, eserde yer alan "28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir" sözlerini hatırlatarak Kılıç’ı özür dilemeye davet etmişti.

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