Erdoğan ve AK Parti kılı kırk yarıyor, İstanbul’a sade ve çalışkan aday

19 Aralık 2023 05:35 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 05:35

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’de, başta CHP’nin yönettiği büyükşehirler olmak üzere, yerel seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütülürken, İstanbul için çok daha hassas verilerle hareket ediliyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana, Ankara, İzmir ve önceki gün İstanbul teşkilatları ile yaptığı istişare toplantılarında bütün seçenekler masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, dört şehirle ilgili dışarıda da donanımlı isimler olduğunu, bu sebeple “Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini” söylemesi; “İstanbul için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ihtimali zayıfladı” diye yorumlandı.

AK Parti kaynakları, İstanbul için popüler değil, sade ve hizmet odaklı bir ismin aday gösterilmesi ihtimaline dikkat çekiyor. Parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmelerde, Ekrem İmamoğlu’na 2019’da oy veren bir milyondan fazla seçmenin beş yılın sonunda İmamoğlu’ndan uzaklaştığı görüşü dile getiriliyor. Parti kaynakları “İstanbul’da 1,1 milyon civarında kararsız diyebileceğimiz, gri alanda bekleyen kitle var. Bunlar daha çok orta ve üst gelir düzeyine sahip ve büyük bölümü 2019’da İmamoğlu’na ideolojik kaygılarla oy vermiş. Geçen beş yıllık süreçte memnuniyetsizlik oluşmuş ve şimdi hizmet edene oy verme noktasına gelmişler. Cumhur İttifakı olarak İstanbul’da yüzde 45 oyumuz cepte. CHP ise bütün bileşenlerle ancak yüzde 45 oluyor. Ancak İyi Parti’nin seçimlere ayrı girme kararı, yüzde 45 dengesini bozacaktır. Böyle olmasa bile, yüzde 10’luk bir gri alan ortaya çıkıyor. Seçim sonucunu da bu kitle belirleyecek” görüşünde.

Parti kurmayları, İstanbul’da aday ismi verilerek yapılan anketlerin devam ettiğini belirtti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın ismi daha fazla gündeme gelmeye başladı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı görüştüğü milletvekilleri ve teşkilatlara “İstanbul başta olmak üzere, seçimleri kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Bu süreci en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlerde iş birliği yapacağız. Adaylar açıklandıktan sonra aday olan olamayan herkes birlikte çalışacak” uyarısında bulundu.