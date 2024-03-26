Erdoğan'dan emeklilere yeni mesaj: Enflasyonun düşmesiyle...

Aksaray’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve çalışanlara yeni mesajlar verdi. Erdoğan, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Sandık sonuçları ile de zirveye taşıdınız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de coşkunuzu sandığa yansıttınız.

Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede her seçimde yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok.

Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin düşen alım gücünü telafi etmesi için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Yıl başında çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarını yüzde 10 oranında artırdık, son olarak promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin TL arasında yükselttik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz bir kuyu gibi kaybolup gidiyor.

Girerken sordum, dedim ki bugün katılım ne kadar? 35 bin. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Pazar gününe kadar durmak yok, yola devam. Günler, aylar, yıllar geçer, mevsimler mevsimleri, seçimler seçimleri kovalar ama bizim mücadelemiz asla bitmez. Asırlık ihmalleri tamir ediyor eksikleri tamamlıyoruz.

Şimdi pes edemeyiz, tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, devletimiz, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. İmanımızdan, inancımızdan, hayallerimizden, kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep beklenen olacağız, çünkü biz Türkiye'yiz.