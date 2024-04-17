Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 17 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 75 yılın en şiddetli yağışlarına teslim olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sel felaketi için Devlet Başkanı Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.