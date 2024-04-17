Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Politika Haberleri / Ajanslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 75 yılın en şiddetli yağışlarına teslim olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sel felaketi için Devlet Başkanı Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de meydana gelen sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAE'de son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar