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    • Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Engellendik' tepkisi: Tek derdi kendi beceriksizliğini örtmek

    AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı İmamoğlu'nu işaret etti. Amaçlarının şehirleri 'şov belediyeciliği'nden kurtarmak olduğunun altını çizen Erdoğan, İmamoğlu'nun "Engellendik" sözlerine tepki gösterdi: Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan&#039;dan İmamoğlu&#039;na &#039;Engellendik&#039; tepkisi: Tek derdi kendi beceriksizliğini örtmek
    Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı”nda AK Parti'nin seçim sloganının da 'Gerçek Belediyecilik; Hazırız, Kararlıyız' olduğunu duyurdu.

    İsim vermeden mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Erdoğan, amaçlarının şehirleri ve oralarda yaşayan insanları 'şov belediyeciliği'nden kurtarmak olduğunun altını çizdi.

    'BİRİLERİNİN 'ENGELLENDİK' EDEBİYATI YAPMALARINA BAKMAYIN'

    "Ser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir. Bu engellendik diyenler, AK Parti belediyelerinden daha fazla para aldılar, almaya devam ediyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ekrem İmamoğluRecep Tayyip ErdoğanYerel Seçim
    Haberler > Politika > Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Engellendik' tepkisi: Tek derdi kendi beceriksizliğini örtmek
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