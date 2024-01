Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

Yerel seçimler için bütün illerde adaylarını açıklayan AK Parti'de merakla beklenen Seçim Beyannamesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, ana temasını 'gerçek belediyecilik'in oluşturduğu beyannamedeki 8 ana başlık ve 13 kriteri tek tek duyurdu. Son dönemdeki seçim vaatlerinin merkezine büyük projeleri yerleştirmediklerine dikkat çeken Erdoğan, partisinin yerel seçim sloganının ise 'Gerçek Belediyecilik; Hazırız, Kararlıyız' olduğunu duyurdu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sadece 60 gün kaldı. Siyasette yerel seçim mesaisi hız kesmeden devam ederken, bütün illerde adaylarını açıklayan AK Parti'de merakla beklenen Seçim Beyannamesi de bugün belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda beyannameyi açıkladı.

AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşan Seçim Beyannamesi'nin ana teması 'gerçek belediyecilik.' 'Gerçek belediyecilik' sözü ise 13 temel kriter üzerine inşa edilecek: Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik. Beyannamede afetlere dirençli kentler, iklim değişikliği, dijital teknolojilere uyum, yeşil kalkınma ve sıfır atık öne çıktı.

"Bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 31 Mart için talimatlar verdi, AK Parti'nin son dönemdeki seçimlerde vaatlerin merkezine büyük projeleri yerleştirmediğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin özellikle, şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Kongre Binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır.

İnşallah bu seçimleri 31 Mart'ta yine bir demokrasi şöleninde gerçekleştireceğiz. Demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz milli irade bayrağını yeniden düzeltmiştir. AK Parti'nin iktidara gelmesi posmodern darbenin milli irada şahlanışı olarak vuku bulmuştur.

31 MART'TAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ

Bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hep birlikte verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. 31 Mar'ta elde edeceğimiz netice bize güç verecek, kuvvet verecek, destek verecek. Büyük hayallere kavuşmak için çok çalışmak gerekir. Biz yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz, böyle bir hareketiz.

OKLAR BİZE ÇEVRİLMİŞ OLSA DA HEDEF TÜRKİYE

Önce 2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Türkiye'nin geleceğini inşa ettik. Sizlerin de gördüğü gibi içeride ve dışarıda Türkiye'nin tökezlemesini yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla bu sinsi zihniyetleri de boşa çıkarmış olacağız. Sözü doğrudan millerimize söylüyoruz.

TEŞKİLATLARA TALİMAT

Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve, her iş yerine gireceğiz, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz, hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız, seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. 31 Mart'ın çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi seçim günü de sandığı namusunuz olarak sahiplenmenizi istiyorum.

SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDU

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı 2004'te vermiştik. Ardından 2009'da tekrar şehirlerimizin hizmetine talip olmuştuk. Siyasi ve sosyal kaos denemelerinin zirveye ulaştığı 2014'te vatandaşlarımızın huzuruna çıkmıştık. Son mahalli seçimlerin yapıldığı 2019'da sandığa koştuk, ülkemiz için yine önemli bir dönemde gerçekleştireceğimiz 31 Mart 2024 seçimlerine ise 'Gerçek Belediyecilik; Hazırız, Kararlıyız' diyerek gidiyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirleri için 'Hazırız, Kararlıyız' diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik olarak belirledik.

Beyannamemiz 8 ana başlıktan oluşuyor.

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

Bu beyanname milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin mahiyetindedir. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bir önceki seçimde belediye yönetimini bizden devralanların kaybettirmekten başka bir yapmadığına şahit olduk.

'ENGELLENDİK EDEBİYATI'

Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir. Bu engellendik diyenler, AK Parti belediyelerinden daha fazla para aldılar, almaya devam ediyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şehirlerimizle ilgili projelerini hayata geçirirken, sandıktan çıkan sonuçlara bakmıyor. Dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Metro hattı bu anlayışın en somut örneğidir. İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir.

Şehirlerimiz hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan sadece afişlerini izlemekten bıktı, usandı. İnşallah 31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek. Bunun için biz her yerde ve her alanda ülkemizi büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Kendi adaylarımızdan isteğimiz milletten aldığı emaneti layıkıyla taşımaları ve gece gündüz çalışmaları.

Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Biz vaatlerimizin hesabını da milletimize açık yüreklilikle verdik.

AK Parti olarak demokrasi ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu açık tuttuk, milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Şehirlerin alt yapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını çözerken bunu sadecebaşlangıç olarak gördük. Alt yapı ve üst yapı projelerini şehirlere kazandırırken bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldık.

Şehirlerin özgün mimarisini koruyan projelere öncelik tanıdık. Tarihi mirası muhafaza ederek geleneği geleceği taşıdık. Hesap verilebilirliği güçlendiren her adımı destekledik. İnsanların dertleriyle dertlenen sosyal belediyecilikte toplumun her kesimine dokunan bir anlayışı hakim kıldık.

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacak. AK Parti, bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikte, belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yenilikçi aklaşımlarını sürdürecek ve "Türkiye Yüzyılı Şehirleri"ni;

• Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam,

• İklim değişikliğine uyumlu,

• Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan,

• Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten,

• Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal

kesimlere karşı duyarlı sosyal belediyecilik hizmetleriyle kapsayıcılığı

yüksek,

• Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet

tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan,

• Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren,

• Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını

benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir,

• Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz,

• Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik,

• Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen

şehirler olarak inşa edecektir.

Bunların yanı sıra AK Parti;

• Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu,

• Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine

odaklanan yerel yönetim anlayışını devam ettirecektir.

GERÇEK BELEDİYECİLİK İÇİN 13 TEMEL BAŞLIK

Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Vizyonumuzun özünü oluşturan “gerçek belediyecilik” sözümüzü şu 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz: Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

İşte bu ilkelere dayanan gerçek belediyecilik uygulamalarının ülkemize yapacağı katkıları şöyle sıralayabiliriz: Gerçek belediyecilik, Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Adil, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışıyla tüm bireylere güven verecektir. Erişilebilir olacak, herkesin taleplerini ve görüşlerini dikkate alacak, bunun için gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyoner projelerle geleceği öngörülebilir hale getirecektir.

Yeni dönemde, afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.

Çevreye karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız.

Bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz.

AK Parti, genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projeleriyle bilinen bir partidir. Dikkat ederseniz, son dönemdeki seçimlerde artık seçim vaatlerimizin merkezine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Bölgesel güç olmanın ötesinde, artık küresel ölçekte söz ve iddia sahibi ülke haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür.

Bugün de millletimize layık olmak için gece gündüz çalışmaktan şeref duyuyoruz. Adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz bu vizyonun hedefleri elbette atfettiğimiz anlama uygun şekilde çok da sofistikedir. Ülkemizin, şehirlerimizin, insanımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımcıları yapmak hep merkezimizdedir.