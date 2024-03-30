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Haberler > Politika > Erdoğan'dan seçim sonrası yoğun diplomasi! İlk durak Bağdat, sonra Washington

Erdoğan'dan seçim sonrası yoğun diplomasi! İlk durak Bağdat, sonra Washington

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan seçim sonrası yoğun diplomasi! İlk durak Bağdat, sonra Washington

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın yapılacak yerel seçimler nedeniyle bir süredir ara verilen diplomasi trafiği Nisan ayıyla birlikte hareketlenecek. Erdoğan Nisan ayında Irak'a, Mayıs ayında ABD'ye gidecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Diplomasi trafiği, nisan ayıyla birlikte hareketlenecek. Cumhurbaşkanı, 22 Nisan’da Irak’a, 9 Mayıs’ta ABD’ye gidecek. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesi de gündemde. Mısır lideri Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Ankara’da ağırlanacak.

Erdoğan, 12 senelik aranın ardından Bağdat’a gidecek. Öncelik, PKK’nın bu ülkenin topraklarından silinmesi için iki ülkenin atacağı ortak adımlar olacak. Ayrıca Kalkınma Yolu Projesi de mercek altına alınacak.

BIDEN DÖNEMİNDE BİR İLK

Cumhurbaşkanı, Joe Biden’in başkanlığı döneminde ilk kez ABD’ye resmî ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın çantasındaki önemli başlıklar terörle mücadele ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak.

Cumhurbaşkanı’nın, PYD-YPG’ye verilen desteğin kesilmesine yönelik ABD’ye net mesajlar vermesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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