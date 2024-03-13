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Haberler > Politika > Eski İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

Eski İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eski İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik&#039;i bıçaklayan kardeşi tutuklandı
Ahmet Çelik, İyi Parti, Kardeş Kavgası, Haber

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de, eski İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i ofisinde bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kardeşi tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler'de, 27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i (67), bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle polislerce yakalanan kardeşi K. Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, 27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünyaya geldi. TBMM 27. dönem İyi Parti İstanbul milletvekili olan Çelik, Türk iş insanı ve siyasetçidir.

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.

Ayrıca İyi Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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