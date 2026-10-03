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Politika

Eski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL

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Eski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL
Başlık ResmiEski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

CHP'de, Yeni Parti'ye geçen eski yöneticilerin binalara verdiği zararlar ve bıraktığı borçların maliyeti 500 milyon TL'yi aştı. Hasar tespiti tamamlanan teşkilatların sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, parti yönetiminin mali yük ve tahribat nedeniyle örgütsel ile teknolojik altyapıyı adeta sıfırdan kurma sürecine girdiği belirtildi.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından başlayan yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Yeni Parti’ye geçen eski yöneticilerin, bazı il ve ilçe başkanlıklarındaki demirbaş eşyaları götürmesi, parti binalarını tahrip etmesinin yanı sıra örgütlerin borçları da CHP’nin karşısına çıktı.

Eski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL
Başlık ResmiEski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL

TOPLAM MALİYET 500 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Binalardaki tahribatlar ile bırakılan borçların toplam maliyetinin 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken, işlemleri tamamlayan il ve ilçe başkanları, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

"CHP'Yİ SIFIRDAN KURUYORUZ"

Ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları şu ifadeleri kullandı:

"103 yıllık bir tarihimiz olmasına rağmen bugün birçok alanda yapılanmaya gidiyoruz. Bir bakıma CHP’yi sıfırdan kuruyoruz. Şu an emekleme sürecindeyiz. Teşkilatlardan bilişim altyapısına kadar her şeyi elden geçiriyoruz. Üstelik bunu parti içinde insanlar varken gerçekleştirmek zorundayız. Âdeta çalışırken kalp ameliyatı yapıyoruz."

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanına destek için Mersin'e gitti.

Eski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL
Başlık ResmiEski yönetimin enkazı kaldırılıyor: Özel ekibinin CHP'ye faturası 500 milyon TL
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