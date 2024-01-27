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    • Fatih Erbakan 74 adayını açıkladı! MHP'li başkan Yeniden Refah'tan seçime giriyor

    Yeniden Refah Partisi, 'ittifak' tartışmaları altında adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Parti, yerel seçimler için 6 il, 64 ilçe ve 4 beldede 74 belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar arasında eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi'nin Pozantı Belediye Başkan adayı oldu. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Fatih Erbakan 74 adayını açıkladı! MHP&#039;li başkan Yeniden Refah&#039;tan seçime giriyor
    Yerel Seçim, Yeniden Refah Partisi, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giden Yeniden Refah Partisi, son olarak AK Parti ile ittifak yaptıkları yönündeki iddiaları yalanlamış "Parti içindeki değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerini kaydetmişti. 

    Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 'Tek taraflı destek olmaz' deyip AK Parti'den iki ilde toplam 4 ilçe belediyesini de istediği öne sürülmüştü. İttifak iddiaları sürerken YRP adaylarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. 

    74 ADAY DUYURULDU

    31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

    ROZETİNİ TAKTI ADAYLIĞI AÇIKLANDI

    Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu.

    MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

    Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde:

    Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim,

    Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar,

    Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy,

    Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer,

    Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin,

    Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş

    Adana

    Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay

    Ağrı

    Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba

    Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat

    Aksaray

    Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meralü

    Ardahan

    Göle Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya

    Aydın

    Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin

    Bolu

    Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu

    Burdur

    Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay

    Çavdır Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız

    Bursa

    Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya

    Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar

    Çorum

    Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy

    Denizli

    Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım

    Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş

    Diyarbakır

    Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya

    Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım

    Elazığ

    Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz

    Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu

    Erzincan

    Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız

    Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı

    İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan

    Tercan Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız

    Gaziantep

    Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz

    Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu

    Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin

    Isparta

    Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak

    Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran

    İstanbul

    Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy

    Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir

    Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk

    İzmir

    Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz

    Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş

    Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent

    Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın

    Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen

    Kahramanmaraş

    Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce

    Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız

    Karabük

    Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut

    Kayseri

    Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal

    Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı

    Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça

    Kırklareli

    Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş

    Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan

    Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan

    Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal

    Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu

    Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay

    Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü

    Konya

    Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan

    Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven

    Manisa

    Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran

    Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar".

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yerel SeçimYeniden Refah PartisiAk Parti
    Haberler > Politika > Fatih Erbakan 74 adayını açıkladı! MHP'li başkan Yeniden Refah'tan seçime giriyor
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