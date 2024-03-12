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Haberler > Politika > Fatih Erbakan: 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor

Fatih Erbakan: 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fatih Erbakan: 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor
Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 18 gün kala Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Giresun'da seçmene seslendi. Anketlere dikkat çekerek bu seçimde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu söyleyen Erbakan, "94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor" dedi.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 18 gün sonra sandığa gidecek. Seçimde kritik viraja yaklaşılırken siyasi partilerin çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kapsamda Giresun’un Piraziz, Bulancak ve Keşap ilçelerinde partisinin seçim bürolarının açılışına katılırken, il merkezinde ise miting düzenledi.

'MİLLETİMİZ AKIN AKIN YENİDEN REFAH'A KOŞUYOR'

Giresun Atapark'ta halka hitap eden Erbakan, "Milli Görüş" belediyeciliğini 94 ruhuyla yeniden buluşturacaklarını söyledi. Erbakan, resmi üye sayılarını paylaşarak şöyle devam etti:

"Milletimiz 'Yeniden Refah' diyor. Tüm Türkiye 'Yeniden Refah' diyor. Bütün Türkiye’de meydanlar hep bir ağızdan Yeniden Milli Görüş, 'Yeniden Refah' diyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah’a koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı partimizin üye sayısı. Resmi üye sayımız Eylül 2023 başında 260 binden başladı bugün itibarıyla 470 bine dayandı. Bunu manası Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde 80’in üzerinde büyümüş. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üye ile gireceğiz ve arkasından bu tempo ile birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız inşallah."

Fatih Erbakan: 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor - 1. Resim

'OYLARINI ARTIRACAK TEK PARTİ'

Bu seçimlerde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah olacağını ifade eden Erbakan, "Türkiye’nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028’de iktidara yürüyor elhamdülillah" dedi ve ekledi:

"Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğerlerinin içerisinde gösteren, hepsinin toplamı yüzde 1.2 olan diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları yayınladıkları son anketlerinde. Bu seçimde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi’dir. Şimdi Yeniden Refah Partisi için yüzde 7.2 diyor. Şimdi bizi diğerlerinin içinde gösterdiği seçimde yüzde 3 oy aldığımıza göre, yüzde 7.2 gösterdiğine göre yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız Allah’ın izniyle."

Fatih Erbakan: 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah’a koşuyor - 2. Resim

'94 RUHUNU TAŞIYAN YENİDEN REFAH'A GELİYOR'

Milletin 'rantçı' ve 'heykelci' belediyeciliğe değil, Yeniden Refah’a koştuğunu belirten Erbakan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Millet neden Yeniden Refah’a koşuyor? Çünkü, rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Heykelci belediyecilikten bıkmış usanmış. Belediyenin kaynaklarını israf eden, belediyeyi borca ve faize batıran, yandaşı kollayan, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine makam arabasının markasını ve modelinin düşünen, kibirli, milletle arasına duvarlar örmüş, milleti unutmuş, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen, işçisini mağdur eden, milletin hayrına faydasına bir iş yapmaktan aciz olan rantçı belediyecilik. İşte bu belediyecilikten bıkmış, usanmış.

Peki çareyi neden Yeniden Refah’ta görüyor? Çünkü Yeniden Refah’ın temsil ettiği mana Milli Görüş. 1988 ve 1994’te belediyecilikte tarih yazdı. Destan yazdı. Çığır açtı da o yüzden. Öyleyse rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için belediyeciliğin kitabını yazan, 94 ruhunu taşıyan 'Yeniden Refah'ta birleşmemiz lazım' diyerek Yeniden Refah’a koşuyor."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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