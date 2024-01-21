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    Fatih Erbakan'dan Düzce'de yerel seçim mesajı: Milli görüşü iktidar yapacağız

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Düzce'de konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde milli görüşü iktidar yapacağız, arkasından da 2028'de merkezi hükümette milli görüşü iktidar yapacağız inşallah." dedi.

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye yeniden bir halk oylamasına gidiyor. İki buçuk aydan az bir süre kalan yerel seçim için siyaset arenasındaki rekabet hız kazandı.

    Birçok ilde adayını duyuran ancak henüz İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'na destek verip vermeyeceği belirsizliğini sürdüren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmalarına Düzce'de devam etti.

    Erbakan, Düzce'de partisince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

    Salona girişinde "Mücahit Erbakan" sloganıyla karşılanan Erbakan, konuşmasında, "yerel seçimler öncesi yapılan çalışmalarla üye sayılarını artırıp favori parti durumuna geldiklerini" söyleyerek, "Bu çalışmalar da çok kıymetli sanatçımız, çekirdekten milli görüşçü, MKYK üyemiz Davut Güloğlu başkanımızın belediye başkanı adayı yapılmasıyla taçlandı." ifadesini kullandı.
    Erbakan, üye sayılarını gün geçtikçe artırdıklarını belirterek, şubat başı itibarıyla 400 bin üyeyi geçeceklerini, 31 Mart seçimlerine de 500 bin üyeyle gireceklerini kaydetti.

    "MİLLİ GÖRÜŞÜ YEREL YÖNETİMLERDE İKTİDAR YAPACAĞIZ"

    Bulundukları noktaya bereketle aşkla dava ruhuyla geldiklerini anlatan Erbakan, "İnşallah daha da büyük zaferlere ve başarılara hep birlikte yürüyeceğiz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde milli görüşü iktidar yapacağız, arkasından da 2028'de merkezi hükümette milli görüşü iktidar yapacağız inşallah." diye konuştu.

    Fatih Erbakan'dan Düzce'de yerel seçim mesajı: Milli görüşü iktidar yapacağız

    Erbakan, yerel yönetimlerde ahlakın, hakikatin, doğrunun, adaletin ve milli görüşün hakim olduğu bir belediyecilik anlayışının ancak çare ve çözüm olabileceğini belirterek, "Siyaseti ticaret olarak gören çıkar odaklı siyaset anlayışlarının milletimize unutturduğu milli görüş belediyeciliğinin, ahlaklı belediyeciliğin vakti gelmiştir." dedi.

    "KALBİM HER ZAMAN ÜLKEM, BAYRAĞIM VE DAVAM İÇİN ATTI" 

    Yeniden Refah Partisinin Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu ise yerel seçimleri kazandıktan sonra hep beraber el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

    Sanatçı kişiliğiyle yapmış olduğu şarkılar ve bestelerle vatandaşın gönlüne girmeyi başardığını anlatan Güloğlu, "Ama şunu iyi bilin ki benim kalbim her zaman ülkem, bayrağım ve davam için attı. Milli görüş davası da öyle unutulacak, köşeye atılacak bir dava değil çünkü milli görüş davası hepimizi ilgilendiriyor." diye konuştu.

    Programda, Yeniden Refah Partisinin Düzce ve ilçelerindeki belediye başkan adayları kürsüye çağrılarak tanıtıldı.

    Fatih Erbakan'dan Düzce'de yerel seçim mesajı: Milli görüşü iktidar yapacağız

    ALTINÖZ: İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARACAĞIZ

    Dün Türkiye Gazetesi'nin sorularına cevap veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracaklarını söylemişti. Ancak partiden konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'a bu İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda aday açıklamayıp biraz daha beklemesi yönünde çağrı yaptığı kulislere yansımıştı. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Yeniden Refah PartisiYerel SeçimFatih ErbakanDüzce
    Haberler > Politika > Fatih Erbakan'dan Düzce'de yerel seçim mesajı: Milli görüşü iktidar yapacağız
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