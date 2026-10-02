Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar! Baki Aydöner’e tahliye, Hakan Bahçetepe’ye tutukluluk devamı

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakkında 3 suçtan iddianamede düzenlenen Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine kadar verildi. Bahçetepe kendini “İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025’te Twitter’dan öğrendim” diyerek savundu.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılanmasına ilişkin davanın duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlarından yargılanan tutuklu Hakan Bahçetepe savunma yaptı.

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“İSMİNİ TWİTTER’DAN ÖĞRENDİM”

Bahçetepe, “İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025’te Twitter’dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız. Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum. Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur. ‘Sıfır metre baz’ kadar saçma bir şey yok” diye konuştu.

Görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe

“AZİZ İHSAN AKTAŞ’TAN PARA ALMADIM”

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ise kendini “Ben Aziz İhsan Aktaş’tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım. Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum" diyerek savundu.

Hakan Bahçetepe’nin avukatları, dosya kapsamında karartılabilecek herhangi bir delilin ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner

ARA MÜTALAA AÇIKLANDI

Savcı ara mütalaasını açıkladı. Savcı, Baki Aydöner’in tahliyesini, Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun devamını talep etti. Savcı, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in sağlık sorunlarını da dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini talep ederken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle devamını istedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ara karar! Baki Aydöner’e tahliye, Hakan Bahçetepe’ye tutukluluk devamı

AYDÖNER İÇİN TAHLİYE, BAHÇETEPE İÇİN TUTUKLULUK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine hükmetti. Heyet, hakkında 24 yıla kadar hapsi istenen Hakan Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

3 SUÇTAN İDDİANAME

Tutuklu Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkındaki iddianamede Bahçetepe'nin "rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Talep Edilen Suçlamalar Rüşvet alma Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama Haksız mal edinme

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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