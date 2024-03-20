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Haberler > Politika > Hakan Fidan'dan AB üyelik sürecine ilişkin net mesaj

Hakan Fidan'dan AB üyelik sürecine ilişkin net mesaj

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Bueno ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Fidan açıklamasında "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan burada, AB üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim.

Hakan Fidan'dan AB üyelik sürecine ilişkin net mesaj - 1. Resim

'TARTIŞILMASI GEREKEN CİDDİ KONULAR VAR'

Türkiye ve AB arasında gerek ikili düzeyde gerek NATO içerisinde, tartışılması gereken güvenlikle alakalı çok ciddi konular var.

Son yıllarda bölgemizde özellikle gündeme gelen olaylar, AB-NATO-Türkiye ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da öne çıkarmış durumda.

Hakan Fidan'dan AB üyelik sürecine ilişkin net mesaj - 2. Resim

'FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYABİLİRİZ'

Hakan Fidan'dan AB üyelik sürecine ilişkin net mesaj - 3. Resim

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Filistin'i tanıyabileceklerini belirterek, "İspanya'nın önerisi bir barış konferansının düzenlenmesi. Bu konferansta hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. İspanya'nın duruşunu herkes biliyor" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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