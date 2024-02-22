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    • Haberler > Politika > Hamza Dağ'dan tokalaşmaya tereddüt eden CHP'li görevliye: Bir şey olmaz, kimse size kızmaz

    Hamza Dağ'dan tokalaşmaya tereddüt eden CHP'li görevliye: Bir şey olmaz, kimse size kızmaz

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Seçim, Hamza Dağ, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Menderes'te CHP broşürlerini dağıtan kadınlarla sohbet etti. Tokalaşmaya tereddüt eden bir kadına, "Merhaba kızlar, bir şey olmaz, merak etmeyin. Kimse size kızmaz" şeklinde cevap verdi.

    Yerel seçimlere adım adım gidilirken partilerin adayları da çalışmalarına hız verdi. Adaylar il il, ilçe ilçe seçmenlere ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in dört bir yanını gezen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın da son durağı Menderes oldu. 

    Dağ burada İTOB Organize Sanayi Bölgesi ile pazar yerini ziyaret etti. Sokakta vatandaşlarla selamlaşan Dağ, CHP broşürü dağıtan seçmenlere de selam verdi. Tokalaşmaya tereddüt eden genç bir kadına espriyle cevap veren Dağ, "Kızlar, bir şey olmaz. Kimse size kızmaz" dedi.  

    Her konuşmasında önceki belediyelerin iyi projelerini devam ettireceğiz vaadini tekrarlayan Dağ, vaatlerini İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde seçmenlerle paylaştı.

    'İZMİR YAŞANABİLİR OLACAK'

    İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturmak için aday olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

    Şehrimizin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir, uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah. Ulaşımdan turizme, her alanda hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizin ticaretini canlandıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracağız. Ulaşılabilir bir İzmir ile sadece ticaretimizi değil aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası bağlantıları güçlendirerek, sevdiklerimize ulaşmayı kolaylaştıracağız. Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak yenilikçi adımlarla İzmir'in her köşesinin tüm İzmirliler için daha yaşanabilir, daha erişebilir hale getirilmesini sağlayacağız.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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