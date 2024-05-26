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Herkesin merak ettiği soru! İşte çok konuşulacak seçim anketi: Eğer 14 Mayıs'ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkesin merak ettiği soru! İşte çok konuşulacak seçim anketi: Eğer 14 Mayıs&#039;ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı...
Chp, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Metropoll Araştırma, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Mayıs seçim döneminin en çok tartışılan konusu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olmuştu. CHP'nin mağlubiyeti sonrası ise eleştiriler devam etmiş ve bu CHP'de Kılıçdaroğlu döneminin sonunu getirmişti. Özgür Özel başkanlığındaki CHP, yerel seçimlerde ise birinci parti olunca akıllara yine 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday olması durumunda sonucun değişip değişmeyeceği geldi. MetroPOLL Araştırma ise bu sorunun cevabını verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP uzun yılların ardından birinci parti oldu. Muhalefetin son seçimlerde elde ettiği bu ivme, akıllara bir kez daha 14-28 Mayıs seçimlerini getirdi. Seçimler öncesi muhalefet cephesinde aday tartışmaları büyük yankı uyandırmıştı.

Altılı Masa'da krize neden olan tartışmalardan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmış ve cumhurbaşkanı adayı olmuştu. O dönemin en büyük tartışması ise cumhurbaşkanı adayının ya İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş olması yönündeydi.

Fakat nihayet öyle olmadı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı oldu ve seçim sonuçları muhalefetin aleyhine oldu. 14-28 Mayıs seçimlerinden geriye ise akıllarda kalan soru 'Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı kazanır mıydı?' oldu.

MetroPOLL Araştırma, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel döneminde girdiği yerel seçimden birinci parti olarak çıkmasının ardından bu soruyu vatandaşlara yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 54,9’sı ‘Evet kazanırdı’ derken yüzde 3,.4'ü 'Hayır, Erdoğan kazanırdı’ dedi.

Herkesin merak ettiği soru! İşte çok konuşulacak seçim anketi: Eğer 14 Mayıs'ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı... - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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