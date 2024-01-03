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    HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!

    Siyesi partilerin yerel seçim maratonu devam ederken, HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yerel seçimde alacakları kararı resmi olarak açıkladı. Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme kararı aldıklarını belirten Şahin, "Diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuz ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

    HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim için siyasi partilerin çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP’ye desteğini açıklayan HÜDA PAR yerel seçim stratejisini de açıkladı. HÜDA PAR yerel seçimlerde bazı yerlerde kendi adaylarıyla bazı yerlerde ise kendi adaylarıyla  gireceğini duyurdu.

    HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, kararı şu ifadelerle duyurdu: 

    “HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz.”

    PRENSİP OLARAK 'OLABİLİR' DEMİŞTİ

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 19 Aralık 2023'te partisinin İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etme isteğine vurgu yaptı. Yapıcıoğlu, Erdoğan'ın bu yöndeki arzusunu ve isteğini paylaştıklarını belirterek, "O konuda irade uyuşması olduğunu da söyledi. Evet, biz de prensip olarak 'olabilir' dedik" ifadelerini kullanmıştı. 

    Bugün ise HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin'in yaptığı açıklamayla seçimlerde alınacak tavır resmi olarak deklare edilmiş oldu.   

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hüda Par
    Haberler > Politika > HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!
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