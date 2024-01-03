HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı!

3 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 14:59

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim için siyasi partilerin çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP’ye desteğini açıklayan HÜDA PAR yerel seçim stratejisini de açıkladı. HÜDA PAR yerel seçimlerde bazı yerlerde kendi adaylarıyla bazı yerlerde ise kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu.

HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, kararı şu ifadelerle duyurdu:

“HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz.”

PRENSİP OLARAK 'OLABİLİR' DEMİŞTİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 19 Aralık 2023'te partisinin İzmir 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etme isteğine vurgu yaptı. Yapıcıoğlu, Erdoğan'ın bu yöndeki arzusunu ve isteğini paylaştıklarını belirterek, "O konuda irade uyuşması olduğunu da söyledi. Evet, biz de prensip olarak 'olabilir' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin'in yaptığı açıklamayla seçimlerde alınacak tavır resmi olarak deklare edilmiş oldu.