HÜDA PAR'dan savaş suçuna karışan Yahudiler için yasa teklifi: Vatandaşlıktan çıkarılmalı, mal varlıkları tasfiye edilmeli

29 Aralık 2023 12:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 12:33

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret, emekli aylıkları, bütçede faize ayrılan miktar ve Meclis Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramanlı, Meclis Başkanlığı'na sundukları kanun teklifi hakkında şunları dile getirdi: "Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, siyonist çetenin elebaşlarının insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle yargılanması gerektiği yönündeki talebini dillendiriyor ise de maalesef ülkemizde bu katillerin yargılanmasının önü bir türlü açılmıyor. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'na göre; insanlığa karşı suç işleyenlerin ülkemizde de yargılanabilmelerinin yolu Adalet Bakanlığının talebiyle açılabiliyor. Bizler de HÜDA PAR olarak hükümetlerin belki siyasi saiklerle bu yolu açmamalarının getirdiği mahzurları da önlemek için soruşturma açılabilmesi ya da yargılama yapılabilmesi için sadece Adalet Bakanlığının değil Meclis'in de alacağı bir kararla mümkün olabilmesinin yolunu açmak istiyoruz."

"MAL VARLIKLARI AİLE VE GENÇLİK FONU'NA AKTARILMALI"

Ayrıca, İsrail ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında tespit edilip kamuoyuna duyurulması, bu kişiler hakkında derhal işlem yapılması amacıyla getirilecek kanuni düzenleme taleplerini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirten Ramanlı, "Bununla yapmak istediğimiz şey; birincisi, insanlığa karşı suç işleyen çifte vatandaşlar bile olsa haklarında en ağır müeyyidenin uygulanması, eğer bu suçlara iştirak etmemişse ve halen asker yazılmaya devam ediyorsa buna karşı da caydırıcı bir hapis cezasının öngörülmesi ve bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması ile birlikte mal varlıklarının tasfiye edilmesi ve bu mal varlıklarının da Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılması yönünde bir içeriğe sahip olan teklifimizi bugün itibariyle Meclis Başkanlığına sunduk. Bu kanun teklifimize bütün siyasi parti gruplarının ve Meclis'te temsil edilen bütün siyasi parti üyelerinin destek vermesini istiyoruz. Kendilerinden de desteklerini talep edeceğiz inşallah, bunun kanunlaşması için de elimizden geleni yapacağız."