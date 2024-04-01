İstanbul'da CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

AK Parti ve CHP dışında üçüncü bir parti seçim yarışına dâhil olamadı. Ekrem İmamoğlu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken birçok ilçede kıran kırana yarış yaşandı.

Megakentte 11 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Yarış, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında geçti. Seçime üçüncü bir parti ise dâhil olamadı. İmamoğlu, oyların yarısından fazlasını alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu yüzde 51, Murat Kurum yüzde 40 oy aldı. İkiliye en yakın isim ise yüzde 2 ile Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz oldu.

31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde 39 ilçe belediyesinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve birini de MHP kazanmıştı. Dün ise 26 ilçeden CHP, 13’ünden AK Parti çıktı.

ADALAR: CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat, yüzde 55,87 oy alarak Adalar’da ipi göğüsledi. AK Parti’nin adayı Uğur Sina Şen de yüzde 21,48 oy aldı.

ARNAVUTKÖY: İlçede sandıklardan AK Parti çıktı. Mustafa Candaroğlu yüzde 43,34 ile yeni başkan oldu. Rakibi CHP’li Tekin Aras ise yüzde 37,14’te kaldı.

ATAŞEHİR: 2015 yılında CHP’den milletvekili olan Onursal Adıgüzel, bu seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Adıgüzel, yüzde 53,49 ile sandıktan birinci çıktı. AK Parti’nin adayı Mustafa Naim Yağcı 37,76 oyda kaldı.

AVCILAR: CHP’nin elinde bulunan Avcılar’da değişiklik olmadı. Utku Caner Çaykara yüzde 54,1 ile ilçenin yeni belediye başkanı oldu. AK Partili Abdullah Küçükoğlu oyların yüzde 38,8’ini aldı.

BAĞCILAR: AK Parti’nin İstanbul’daki kalelerinden Bağcılar’da sürpriz yaşanmadı. Seçimi açık ara önde tamamlayan Abdullah Özdemir yüzde 56,77 oy aldı. En yakın rakibi CHP’li Cem Kılıç, seçimi yüzde 33,58 ile tamamladı.

BAHÇELİEVLER: İlçede kıran kırana bir yarış gerçekleşti. AK Partili Dr. Hakan Bahadır, ikinci defa başkan seçildi. Bahadır yüzde 47,56, CHP’li Emine Gülizar Emecan yüzde 44,66 oy aldı.

BAKIRKÖY: Her seçimde olduğu gibi Bakırköy’de yine CHP kazandı. Bülent Kerimoğlu yerine aday gösterilen Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu oyların yüzde 65,38’sini alarak seçimi kazandı. Oyların yüzde 24,8’i AK Parti’nin adayı Ali Talip Özdemir’e gitti.

BAŞAKŞEHİR: İlçe sakinlerinin yüzde 46,87’si ‘AK Partili Yasin Kartoğlu’ dedi. 4 Ekim 2017’de Mevlüt Uysal’ın yerine gelen Kartoğlu, bir dönem daha Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütecek.

BAYRAMPAŞA: AK Parti’den aday olan İlknur Kovaç Bayraktar yüzde 42,31 oyda kaldı. CHP’li Hasan Mutlu yüzde 48,34 ile ilçenin yeni başkanı oldu.

BEŞİKTAŞ: Uzun yıllardır CHP’nin elinde olan Beşiktaş’ta yine değişim olmadı. Oyların yüzde 67,25’ini alan Rıza Akpolat, rakiplerine fark attı. Akpolat’ı yüzde 12,13 ile MHP’nin adayı Serkan Toper takip etti.

BEYKOZ: Beykoz, AK Parti ile CHP arasında gidip geldi. Daha önceki seçimlerde Zeytinburnu’ndan Beykoz’a kaydırılan Murat Aydın yüzde 45,46 ile kaybetti. Yüzde 46,51 oranında oy alan CHP’nin adayı Alaattin Köseler kazandı.

BEYLİKDÜZÜ: CHP’li Mehmet Murat Çalık yeniden başkan seçildi. Geçen seçimde yüzde 56 oy alan Çalık, bu sefer yüzde 54,72’de kaldı. AK Parti’nin adayı Mustafa Günaydın ise yüzde 35,1 oy aldı.

BEYOĞLU: Beyoğlu’nda ikinci defa AK Parti’den aday gösterilen Haydar Ali Yıldız yüzde 41,96, CHP’li İnan Güney de yüzde 50,05 oranında oy aldı. Böylelikle Beyoğlu’na beş yıl başkanlık edecek isim Güney oldu.

BÜYÜKÇEKMECE: Türkiye’nin en kıdemli belediye başkanlarından CHP’li Hasan Akgün, AK Partili Recep Erol’a karşı giriştiği yarışı kazandı. 1994’te göreve gelen Akgün yüzde 48,92 oy alarak yedinci defa başkan seçildi. Recep Erol ise yüzde 42,3’te kaldı.

ÇATALCA: İstanbul’un sakin ilçelerinden Çatalca’da yarışı bu sefer CHP kazandı. Erhan Güzel yüzde 50,91 ile koltuğu AK Partili Mesut Üner’den devraldı. Üner’in oy oranı ise yüzde 45,15 oldu.

ÇEKMEKÖY: Mevcut belediye başkanı Ahmet Poyraz, yüzde 40,68 oy alarak seçimi kaybetti. AK Partili adayın rakibi CHP’li Orhan Çerkez yüzde 49,46 ile seçimi kazandı.

ESENLER: AK Partili Mehmet Tevfik Göksu sürprize izin vermedi. 2009’dan beri Esenler Belediye Başkanı olan Göksu, yüzde 51,71 ile yeniden seçildi. CHP’li Hasan Dalkıran yüzde 35,25’te kaldı.

ESENYURT: Megakentin en kritik ilçelerinden olan Esenyurt’ta değişim yaşanmadı. DEM Parti ile uzlaşı sağlayan CHP, Ahmet Özer’i aday gösterdi. Özer, yüzde 51,03 oyla başkan seçildi. AK Partili Hamit Öncü 40,35 oranında oy aldı.

EYÜPSULTAN: İlçedeki sandıklarda son oya kadar yarış baş başa geçti. Oyların yüzde 47,39’unu CHP’li Mithat Bülent Özmen, yüzde 43,09’unu AK Partili Deniz Köken aldı. Özmen, yeni başkan oldu.

FATİH: Kentin en önemli ilçelerinden biri olan Fatih’te değişim yaşanmadı. TOKİ eski Başkanı olan AK Partili Ergün Turan yüzde 47,49 oy ile seçimden yine zaferle çıktı. Fatihlilerin yüzde 43,68’i ise tercihini CHP’nin adayı Mahir Polat’tan yana kullandı.

GAZİOSMANPAŞA: İlçede kılı kılına CHP kazandı. 2014’ten bu yana ilçede başkanlık yapan AK Partili Hasan Tahsin Usta yüzde 40,65 oranında oy aldı. CHP’li Hakan Bahçetepe yüzde 40,71 ile yeni başkan oldu.

GÜNGÖREN: AK Partili Bünyamin Demir, yüzde 52,05 oyla tekrar Güngören Belediye Başkanı oldu. Onu, yüzde 35,49 ile CHP adayı Yüksel Yalçın takip etti.

KADIKÖY: CHP, en çok oyu Anadolu Yakası’ndaki kalesi olan Kadıköy’de aldı. Halkın yüzde 69,03’ü Mesut Kösedağı’na oy attı. AK Partili Veli Arslan’a yüzde 13,26 oranında oy çıktı.

KÂĞITHANE: İlçe sakinleri, tercihini değiştirmedi. Halkın yüzde 49,64’ünden oy alan AK Partili Mevlüt Öztekin, beş yıl daha başkanlık yapacak. Oyların yüzde 37,2’si ise CHP’li Tonguç Çoban’a gitti.

KARTAL: İki dönemdir CHP’nin elinde bulunan Kartal’da durum yine aynı oldu. Gökhan Yüksel yüzde 55,25 oyla kazandı. AK Parti’nin başkan adayı Hüseyin Karakaya yüzde 35,7’de kaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE: Kemal Çebi bir dönem daha başkan seçildi. CHP’li Çebi yüzde 50,69, AK Partili Aziz Yeniay yüzde 38,74 oranında oy aldı.

MALTEPE: CHP, ilçede Ali Kılıç yerine Esin Köymen’i aday çıkardı. Köymen yüzde 60,72 oyla başkanlığı kazandı. Oyların yüzde 31,66’sı AK Partili Kadem Ekşi’ye atıldı.

PENDİK: AK Parti’nin adayı Ahmet Cin yüzde 44,97 ile tekrar başkan oldu. Cin’i CHP’li Süleyman Tarık Balyalı yüzde 42,53 ile takip etti.

SANCAKTEPE: Önceki seçimlerin galibi AK Parti’li Şeyma Döğücü bu sefer kazanamadı. Yüzde 42,21 oranında oy alan Döğücü, koltuğunu CHP’li Alper Yeğin’e verdi. Yeğin’in oy oranı yüzde 50,65 olarak açıklandı.

SARIYER: CHP, Sarıyer’de değişikliğe gitti. Mevcut başkan Şükrü Genç yerine Mustafa Oktay Aksu aday gösterildi. Aksu, yüzde 50,82’yle seçimin galibi oldu. AK Partili Hüseyin Coşkun’a yüzde 36,09 oranında oy çıktı.

SİLİVRİ: Silivri, AK Parti ile CHP dışında yarışın geçtiği tek ilçe oldu. CHP’li Bora Balcıoğlu yüzde 52,29 ile koltuğu MHP’den devraldı. Mevcut başkan MHP’li Volkan Yılmaz oyların yüzde 39,52’sini aldı.

SULTANBEYLİ: AK Parti’nin Hüseyin Keskin’in yerine aday gösterdiği Ali Tombaş, yeni başkan oldu. Tombaş yüzde 44,28, CHP’li Ayhan Koç 21,74, Büyük Birlik Partisi adayı Mehmet Çon 14,75 oranında oy aldı.

SULTANGAZİ: İlçede değişim yaşanmadı. Yüzde 48,42 ile AK Partili Abdurrahman Dursun tekrar seçimin galibi oldu. En yakın rakibi CHP adayı Ferhat Epözdemir yüzde 33,1’de kaldı.

ŞİLE: CHP’de Özgür Kabadayı yüzde 52,57 oyla yeni başkan seçildi. AK Parti İlhan Ocaklı yüzde 43,15’le seçimi kaybetti.

ŞİŞLİ: CHP’ye en çok oy Kadıköy’den sonra Şişli’de çıktı. Muharrem Keskin’in yerine aday olan Resul Emrah Şahan yüzde 67,75 oranında oy aldı. AK Partili Gökhan Yüksel’e 23,7 oranında oy atıldı.

TUZLA: AK Parti’nin adayı Şadi Yazıcı yüzde 39,64 oyda kaldı. CHP’li Eren Ali Bingöl yüzde 51,44 ile Tuzla Belediye Başkanı oldu.

ÜMRANİYE: CHP’li eski vekil Aykut Erdoğdu ilçeden aday oldu. Ancak kazanamadı. Erdoğdu yüzde 39,71, AK Partili mevcut başkan İsmet Yıldırım 43,10 oranında oy aldı.

ÜSKÜDAR: İlçede oyların yüzde 45,08’i AK Partili Hilmi Türkmen’e, yüzde 49,49’u CHP’li Sinem Dedetaş’a gitti. Böylelikle Dedetaş kazandı.

ZEYTİNBURNU: AK Parti’nin adayı olan Ömer Arısoy, geçen seçimde olduğu gibi yine kazandı. Vatandaşların yüzde 46,8’i tercihini Arısoy’dan yana kullandı. CHP’li Onur Soytürk’e 43,14 oranında oy çıktı.